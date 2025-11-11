“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

Por: Catalina Martínez

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, Álvaro Díaz, creador de la reconocida serie 31 Minutos, hizo público su voto y expresó su visión respecto al momento político que vive el país.

En una conversación relajada con el periodista Patricio Fernández y la actriz Patricia Rivadeneira, transmitida por Democracia UDP, el hombre que da vida a Juan Carlos Bodoque reflexionó sobre el panorama político y social del país.

Fue en medio del diálogo que el periodista decidió sincerar a quien le dará su voto este próximo 16 de noviembre. “Yo sigo yendo a la misma iglesia, aunque no queden feligreses. Así que mi voto es por la Concertación, que hoy día está en manos de Jeannette Jara”, sentenció. 

Por otro lado, Díaz fue tajante y aseguró que Evelyn Matthei “nunca fue alternativa” para él y manifestó su convicción de que la abanderada de Chile Vamos no alcanzará la segunda vuelta.

Álvaro Díaz y el avance de la ultraderecha

El creador de 31 Minutos abordó además el fortalecimiento de los sectores más radicales de la derecha, pronunciándose sobre el escenario que podría generarse en caso de un eventual triunfo de José Antonio Kast. 

La derecha que siempre ha existido en Chile hoy se llama Kast. Ojalá no se llame Kaiser... bueno, Kast tampoco... es terrible”, afirmó. Opinó que a la derecha “les gusta mucho Kast”, pero no lo consideran “tan buen candidato”. 

“En la elección anterior estaban felices con Kast, porque es una manera de salir del clóset”, manifestó. Incluso —añadió— hay quienes lo prefieren por sobre Sebastián Piñera, “que a esta altura es un concertacionista”.

Ya entrado en el tema, Patricio Fernández le consultó a Díaz sobre sus temores ante un triunfo de Kast, Díaz mencionó que “ese odio hacia el inmigrante” que existe en algunos sectores de la sociedad, pueda “manifestarse en política” y termine en “violencia con un Estado que la ampare”.

Ante la pregunta de Patricio Fernández sobre sus temores frente a un eventual triunfo del republicano, Díaz advirtió que le preocupa que “ese odio hacia el inmigrante” que existe en algunos sectores de la sociedad, pueda “manifestarse en política” y termine en “violencia con un Estado que la ampare”.

Al final, el comunicador y voz del entrañable conejo rojo, fue más allá: “¿Sabes el miedo que me da? Que nosotros demos un poco la espalda... como si la realidad nos supera largamente".

