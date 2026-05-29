¡Primer refuerzo a la vista! El jugador pedido por Fernando Gago para llegar a Universidad de Chile

Fernando Gago levanta el nivel de la U.

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, Universidad de Chile no disputó su encuentro por el Campeonato Nacional, donde enfrentaba al cuadro de O'Higgins, quienes el día el pasado miércoles lograron su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Pensando en lo que fue su último duelo por el torneo, el romántico viajero de caer por la cuenta mínima ante Cobresal en condición de visitante, tras un impresionante tiro libre de Steffan Pino que dejó sin opciones a Gabriel Castellón.

Tras esta dolorosa derrota, Universidad de Chile se complica aún más en el Campoenato Nacional, posicionándose en el 11° puesto de la tabla de colocaciones. Por otro lado, el duelo que quedó pendiente ante O'Higgins se disputará el próximo jueves 18 de junio desde las 20:00 horas.

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Actualmente, Universidad de Chile está bastante complicado en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde está fuera de los puestos de copas internacionales y se aleja a 13 puntos del actual líder que es Colo Colo. Es por esto que ya piensan en el próximo mercado de fichajes para reforzar al equipo.

¿Le cumplirán su pedido?

Es aquí donde Fernando Gago ya puso las primeras cartas sobre la mesa azul y pidió a un jugador que conoce bastante bien, ya que coincidió con él en Boca Juniors. Este es el caso del extremo izquierdo Lucas Janson, quien actualmente sigue estando en el cuadro Xeneinxe y que en 2022 fue goleador de la Copa Libertadores vistiendo los colores de Vélez Sarsfield.

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