"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reveló los últimos datos respecto a la ocupación de los chilenos. En ese sentido, informó que la tasa de desempleo nacional durante el trimestre febrero-marzo-abril se situó en un 9.1%.

El INE informó un aumento de 0.3 puntos en doce meses y señalaron que en mujeres la situación es aún más complicada. En esa línea, el aumento fue de casi un punto (0,8), marcando una desocupación femenina del 10.5%.

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Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente, por actividades de salud (5,9%), industria manufacturera (4,1%) y actividades profesionales (10,5%)

De acuerdo a mediciones pasadas, la cifra significa un panorama oscuro, puesto que es el peor número en casi años, es decir, desde junio de 2021.

En tanto, si hablamos solo de la Región Metropolitana, "la estimación de la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril 2026 alcanzó 9,7%, aumentando 0,2%".

REACCIONES DEL GOBIERNO

Desde el Gobierno se pronunciaron rápidamente sobre el tema. Fue el biministro de Economía y Minería, quien señaló en su cuenta de X que "la alta tasa de desempleo que hemos heredado es consecuencia de una país que lleva más de una década estancado".

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Además, agregó que "tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social". En ese sentido, el secretario de Estado enfatizó en la necesidad de recuperar el crecimiento económico.