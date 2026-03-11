EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast

El día de hoy finalmente se realiza el cambio de mando presidencial en nuestro país, el cuál como todos los años se realizará en el Congreso Nacional, el que está ubicado en la quinta región de nuestro país, en la ciudad de Valparaíso.

Desde la tarde del día de ayer, en la ciudad puerto ya se estaban realizando los respectivos cierres de calles en la bastante trancitada Avenida Argentina, para así preparar todo lo necesario para este importante evento democrático.

Pensando también en los preparativos del día de ayer, se pudo apreciar que el Congreso Nacional, a través de luces, reflejaba los colores de nuestra bandera nacional. Ahora, se espera que importantes autoridades globales ya estén acomodándose para lo que será este cambio de mando entre el expresidente Gabriel Boric y el actual mandatario José Antonio Kast.

09:00 hrs | El nuevo mandatario nacional, José Antonio Kast iba a tener una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei en la previa de la ceremonia de hoy, pero finalmente esta fue suspendida.

09:30 hrs | Ya comienzan a ocuparse los puestos designados en el Congreso Nacional, por otro lado, el tradicional vehículo Ford Galaxy que trasladará al nuevo presidente José Antonio Kast, ya se dirige al Congreso.

10:00 hrs | Antes de dejar atrás su puesto como Presidente de Chile, Gabriel Boric se tomó una última fotografía conmemorativa junto a sus actuales ministros, quienes también dejarían sus respectivos cargos.

10:15 hrs | Quien será el día de hoy el expresidente de nuestro país, Gabriel Boric, abandona las dependencias de La Moneda y ya se dirige rumbo Congreso Nacional para el cambio de mando.

10:50 hrs | A través de una sesión clave, se determinó que la senadora Paulina Núñez (RN) sumirá la presidencia del Senado y además le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

11:05 hrs | El nuevo Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió de forma categórica al ataque que sufrió un carabinero en Puerto Varas. "Cuando atacan un carabinero nos atacan a todos nosotros, y aquí va a haber un antes y un después: el que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros, y esto va a cambiar porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley".

11:50 hrs | El nuevo Presidente electo, José Antonio Kast, llega hasta el Congreso Nacional para el cambio de mando, donde protagonizó un fraternal abrazo con el presidente de Argentina, Javier Milei.

12:20 hrs | José Antonio Kast, nuevo Presidente de Chile, conmemoró su nuevo cargo en una foto junto a los ministros que lo acompañarán en el inicio de su etapa en el Gobierno

12:30 hrs | Gabriel Boric deja la presidencia de Chile y le entrega el mando de la nación a José Antonio Kast por los próximos cuatro años.

