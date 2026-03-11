EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

Sin tiempo que perder: U de Chile encuentra rápidamente al reemplazante de Francisco Meneghini
“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

El día de hoy finalmente se realiza el cambio de mando presidencial en nuestro país, el cuál como todos los años se realizará en el Congreso Nacional, el que está ubicado en la quinta región de nuestro país, en la ciudad de Valparaíso.

Desde la tarde del día de ayer, en la ciudad puerto ya se estaban realizando los respectivos cierres de calles en la bastante trancitada Avenida Argentina, para así preparar todo lo necesario para este importante evento democrático.

Pensando también en los preparativos del día de ayer, se pudo apreciar que el Congreso Nacional, a través de luces, reflejaba los colores de nuestra bandera nacional. Ahora, se espera que importantes autoridades globales ya estén acomodándose para lo que será este cambio de mando entre el expresidente Gabriel Boric y el actual mandatario José Antonio Kast.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

09:00 hrs | El nuevo mandatario nacional, José Antonio Kast iba a tener una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei en la previa de la ceremonia de hoy, pero finalmente esta fue suspendida.

09:30 hrs | Ya comienzan a ocuparse los puestos designados en el Congreso Nacional, por otro lado, el tradicional vehículo Ford Galaxy que trasladará al nuevo presidente José Antonio Kast, ya se dirige al Congreso.

10:00 hrs | Antes de dejar atrás su puesto como Presidente de Chile, Gabriel Boric se tomó una última fotografía conmemorativa junto a sus actuales ministros, quienes también dejarían sus respectivos cargos.

10:15 hrs | Quien será el día de hoy el expresidente de nuestro país, Gabriel Boric, abandona las dependencias de La Moneda y ya se dirige rumbo Congreso Nacional para el cambio de mando.

10:50 hrs | A través de una sesión clave, se determinó que la senadora Paulina Núñez (RN) sumirá la presidencia del Senado y además le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

11:05 hrs | El nuevo Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió de forma categórica al ataque que sufrió un carabinero en Puerto Varas. "Cuando atacan un carabinero nos atacan a todos nosotros, y aquí va a haber un antes y un después: el que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros, y esto va a cambiar porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley".

11:50 hrs | El nuevo Presidente electo, José Antonio Kast, llega hasta el Congreso Nacional para el cambio de mando, donde protagonizó un fraternal abrazo con el presidente de Argentina, Javier Milei.

12:20 hrs | José Antonio Kast, nuevo Presidente de Chile, conmemoró su nuevo cargo en una foto junto a los ministros que lo acompañarán en el inicio de su etapa en el Gobierno

12:30 hrs | Gabriel Boric deja la presidencia de Chile y le entrega el mando de la nación a José Antonio Kast por los próximos cuatro años.

También te puede interesar: “No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

Sin tiempo que perder: U de Chile encuentra rápidamente al reemplazante de Francisco Meneghini
“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente
“No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo

VIDEO | “No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo
¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta

¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta
FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?
La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja