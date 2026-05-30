¡Qué pasó! Leonardo Farkas se lanzó con todo en contra de Claudia Schmitd, después de ayudarla con "cientos de millones"

El reconocido filántropo chileno Leonardo Farkas remeció el mundo del espectáculo nacional al publicar un duro comunicado oficial en sus redes sociales. El multimillonario arremetió sin filtros en contra de la animadora de televisión Claudia Schmitd tras acusarla de realizar una campaña difamatoria.

Farkas reveló que auxilió económicamente a la comunicadora durante un largo periodo de tiempo mediante el pago desinteresado de cientos de millones de pesos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"La he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES", comienza diciendo el explícito texto.

Según la declaración del magnate, el quiebre absoluto se originó cuando él decidió suspender esa ayuda. "Cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria", acusó.

Te puede interesar: Tras ofrecer millonaria ayuda: Farkas sorprende con visita a madre con hijo electrodependiente

Ante la gravedad del conflicto mediático, el empresario indicó que instruyó a sus equipos jurídicos la preparación inmediata de "querellas criminales sin ningún tipo de contemplación". Las acciones legales irán dirigidas tanto a Claudia Schmitd como a quienes difundan su ilícito proceder en los medios de prensa.