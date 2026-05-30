¡Qué pasó! Leonardo Farkas se lanzó con todo en contra de Claudia Schmitd, después de ayudarla con "cientos de millones"

Leonardo Farkas Claudia Schmitd

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo Roland Garros

¡Ya está entre los mejores y sube en el ranking! Alejandro Tabilo venció a Kouamé y avanza firme en Roland Garros
Colo Colo tabla de posiciones

¡SE DESPEGÓ! Colo Colo mira con distancia a sus rivales tras golear a La Serena: Mira cómo quedó la tabla de posiciones
PSG Arsenal Champions League

PSG lo da vuelta en penales y termina con el sueño del Arsenal: Levantó la Champions League por segunda vez consecutiva
Día del Patrimonio 2026

¿Te falta panorama? Mira todo lo que puedes visitar por el Día del Patrimonio 2026 y cómo acceder a la guía completa
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Hay mutuo interés! La postura de Paulo Díaz con la opción de llegar a Universidad de Chile
Perro muerde vicealmirante

Graduación de canes en la Armada: Perro muerde a vicealmirante en medio de presentación
Eduardo Frei embajador ad honorem misión especial José Antonio Kast

"Liderazgo y visión de Estado": Presidente Kast designa a Eduardo Frei como embajador ad honorem: ¿Qué se sabe?

¡No quieren que se les escape! Colo Colo avanza para mantener a Fernando Ortiz en el Monumental
Fernando Gago levanta el nivel de la U.

¡Primer refuerzo a la vista! El jugador pedido por Fernando Gago para llegar a Universidad de Chile
CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

El reconocido filántropo chileno Leonardo Farkas remeció el mundo del espectáculo nacional al publicar un duro comunicado oficial en sus redes sociales. El multimillonario arremetió sin filtros en contra de la animadora de televisión Claudia Schmitd tras acusarla de realizar una campaña difamatoria.

Farkas reveló que auxilió económicamente a la comunicadora durante un largo periodo de tiempo mediante el pago desinteresado de cientos de millones de pesos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

"La he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES", comienza diciendo el explícito texto.

Según la declaración del magnate, el quiebre absoluto se originó cuando él decidió suspender esa ayuda. "Cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria", acusó.

Te puede interesar: Tras ofrecer millonaria ayuda: Farkas sorprende con visita a madre con hijo electrodependiente 

Ante la gravedad del conflicto mediático, el empresario indicó que instruyó a sus equipos jurídicos la preparación inmediata de "querellas criminales sin ningún tipo de contemplación". Las acciones legales irán dirigidas tanto a Claudia Schmitd como a quienes difundan su ilícito proceder en los medios de prensa.

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo Roland Garros

¡Ya está entre los mejores y sube en el ranking! Alejandro Tabilo venció a Kouamé y avanza firme en Roland Garros
Colo Colo tabla de posiciones

¡SE DESPEGÓ! Colo Colo mira con distancia a sus rivales tras golear a La Serena: Mira cómo quedó la tabla de posiciones
PSG Arsenal Champions League

PSG lo da vuelta en penales y termina con el sueño del Arsenal: Levantó la Champions League por segunda vez consecutiva
Día del Patrimonio 2026

¿Te falta panorama? Mira todo lo que puedes visitar por el Día del Patrimonio 2026 y cómo acceder a la guía completa
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Hay mutuo interés! La postura de Paulo Díaz con la opción de llegar a Universidad de Chile
Perro muerde vicealmirante

Graduación de canes en la Armada: Perro muerde a vicealmirante en medio de presentación
Eduardo Frei embajador ad honorem misión especial José Antonio Kast

"Liderazgo y visión de Estado": Presidente Kast designa a Eduardo Frei como embajador ad honorem: ¿Qué se sabe?
Fernando Gago levanta el nivel de la U.

¡Primer refuerzo a la vista! El jugador pedido por Fernando Gago para llegar a Universidad de Chile

¡No quieren que se les escape! Colo Colo avanza para mantener a Fernando Ortiz en el Monumental
CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública
Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas

Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas: "Tendremos que..."
Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores

¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores
La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca Juniors ante la UC

La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca ante la UC: "El entrenador me pidió..."
Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera
Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana