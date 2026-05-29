Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?

Caso niña fallecida en Las Condes

Por: Paula Osorio

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Nuevos y reveladores antecedentes surgieron en torno al trágico fallecimiento de Isidora, la niña de dos años que perdió la vida tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes. El matinal de Chilevisión difundió imágenes inéditas del departamento que muestran botellas de alcohol tras una fiesta celebrada la noche previa al accidente.

La investigación penal mantiene como único imputado al padre de la víctima, Jorge Constanzo, quien asegura haber verificado que la ventana del dormitorio estaba completamente cerrada. Sin embargo, su actual pareja contradijo formalmente esta versión ante las autoridades al reconocer que dicha estructura "se encontraba levemente abierta".

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Además, el abogado querellante de la familia, Jorge Jorquera, cuestionó duramente el comportamiento de los adultos, quienes dormían una siesta al momento en que ocurrió la fatal caída.

El profesional enfatizó la extrañeza de que la mujer no atendiera los desesperados llamados del citófono ni la pronta llegada de Carabineros. Cabe destacar que Constanzo dijo no escuchar los ruidos por el estado en que se encontraba durmiendo la siesta.

Jorquera fue directo al acusar que "otra inconsistencia importante guarda relación con que es el imputado quien sale a abrir la puerta a Carabineros, en circunstancias que la pareja no asistió a la discoteque. Nos llama la atención por qué (ella) no atendió inmediatamente el citófono".

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Finalmente, Sergio Ortiz, tío de la menor, ahondó en las sospechas que existen respecto a un ocultamiento deliberado de información principalmente aludiendo al estado de lucidez de la acompañante. “Podría haber escuchado cualquier cosa, entonces nos parece absurdo que no haya escuchado nada", cuestionó.

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