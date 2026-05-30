¡Ya está entre los mejores y sube en el ranking! Alejandro Tabilo venció a Kouamé y avanza firme en Roland Garros

Alejandro Tabilo Roland Garros

Por: Paula Osorio

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El tenista chileno Alejandro Tabilo cerró una gran clasificación a la ronda de los 16 mejores jugadores en el prestigioso torneo de Roland Garros. La primera raqueta nacional exhibió toda su jerarquía para vencer en cuatro parciales al deportista revelación del certamen, el francés Moise Kouamé, de 17 años.

El zurdo debió batallar por más de tres horas sobre la arcilla de París frente a un adverso ambiente. El marcador definitivo se estructuró mediante juegos de 4-6, 6-3, 6-4 y un infartante 7-6 final.

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La definición del último set se estancó en un dramático desempate donde el tenista nacional desperdició cuatro "puntos de partido". Sin embargo, el sólido temperamento del chileno le permitió abrochar el compromiso y no solo avanzar de ronda, sino que alcanzar el puesto 31 del Ranking Live, según información de radio Cooperativa.

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El próximo desafío del deportista sudamericano en los octavos de final de Roland Garros se definirá mediante el resultado de un compromiso paralelo. Alejandro Tabilo espera al ganador de la llave que disputarán el norteamericano Brandon Nakashima y el destacado jugador canadiense Felix Auger-Aliassime.

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