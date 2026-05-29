¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores

Hoy se llevó a cabo el esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde, tras sus increíbles campañas en la fase de grupos, la suerte de Coquimbo Unido y Universidad Católica determinó que ambos representantes de nuestro país deberán viajar a Argentina para la ronda de los 16 mejores.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en Luque, Paraguay, se confirmó que luego de alzarse como líder absoluto del Grupo B con 10 puntos, superando a Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Lima, el cuadro 'pirata' se medirá contra Club Atlético Platense, club que viene de quedar segundo en su grupo.

Por su parte, la 'Franja', tras una jornada histórica derrotando y eliminando a Boca Juniors en La Bombonera, victoria que le permitió finalizar el Grupo D como puntero con 13 unidades, nuevamente deberá cruzar la cordillera, pero en esta ocasión enfrentará a Estudiantes de La Plata, segundo del Grupo A.

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Cabe mencionar que de vencer al 'Calamar', los dirigidos de Hernán Caputto jugarán la siguiente ronda contra el ganador de la llave entre Fluminense e Independiente Rivadavia, mientras que la UC, si logra superar al 'Pincha', podría cruzarse con Corinthians o Rosario Central en los flamantes cuartos de final.

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/UF5sG88QwC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2026

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Libertadores?

De acuerdo al calendario impuesto por la Conmebol, los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 están programados para el próximo mes de agosto: los encuentros de ida se disputarán los días 11, 12 y 13, mientras que las vueltas están pactadas entre el 18 y el 20, donde Católica y Coquimbo se ilusionan con seguir en competencia.

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