¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial

Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Hay mutuo interés! La postura de Paulo Díaz con la opción de llegar a Universidad de Chile
Perro muerde vicealmirante

Graduación de canes en la Armada: Perro muerde a vicealmirante en medio de presentación
Eduardo Frei embajador ad honorem misión especial José Antonio Kast

"Liderazgo y visión de Estado": Presidente Kast designa a Eduardo Frei como embajador ad honorem: ¿Qué se sabe?

¡No quieren que se les escape! Colo Colo avanza para mantener a Fernando Ortiz en el momumental
Fernando Gago levanta el nivel de la U.

¡Primer refuerzo a la vista! El jugador pedido por Fernando Gago para llegar a Universidad de Chile
CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública

Sólo faltan 15 días para que se de inicio al Mundial 2026, donde ahora en los primeros días de junio se disputarán las últimas dos fechas FIFA previas a este gran evento, donde las selecciones participantes afinarán los últimos detalles.

Uno de las buenas selecciones durante las últimas clasificatorias en nuestro lado del mundo fue el caso de Uruguay, quienes actualmente están siendo comandados por Marcelo Bielsa, consiguiendo quedar en el cuarto lugar a sólo un punto del segundo que fue Ecuador.

Pese a haberlos clasificado al Mundial 2026, la prensa y la hinchada uruguaya han criticado mucho a Marcelo Bielsa, ya que decidió dejar fuera del equipo a varios históricos de la selección que ya tienen una alta edad y no se mantienen en gran competencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, ya se habla mucho de lo que puedan hacer las distintas selecciones clasificadas a esta edición de la Copa del Mundo, donde uno que encendió la polémica en la previa fue el caso de Marcelo Bielsa, quien anunció que tras el torneo dejaría la selección uruguaya.

Fuertes críticas

Como era de esperarse, esta decisión le significó grandes críticas por parte de la prensa charrúa, quiene no se contuvieron al momento de atacar al estratega. Pero quien más explotó fue Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien critió con todo la decidión de dejar a Nahitán Nández fuera del Mundial, "es una canallada gigantesca que no se hace. Nahitan es Nahitan y tenía que estar ahí. No se lo merece, ni se merece como se lo comunicaron, por mensaje".

También te puede interesar: ¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026

NOTAS DESTACADAS

Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Hay mutuo interés! La postura de Paulo Díaz con la opción de llegar a Universidad de Chile
Perro muerde vicealmirante

Graduación de canes en la Armada: Perro muerde a vicealmirante en medio de presentación
Eduardo Frei embajador ad honorem misión especial José Antonio Kast

"Liderazgo y visión de Estado": Presidente Kast designa a Eduardo Frei como embajador ad honorem: ¿Qué se sabe?
Fernando Gago levanta el nivel de la U.

¡Primer refuerzo a la vista! El jugador pedido por Fernando Gago para llegar a Universidad de Chile

¡No quieren que se les escape! Colo Colo avanza para mantener a Fernando Ortiz en el momumental
CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública
Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas

Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas: "Tendremos que..."
Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores

¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores
La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca Juniors ante la UC

La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca ante la UC: "El entrenador me pidió..."
Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera
Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana
colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital

¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026