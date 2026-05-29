¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial

Sólo faltan 15 días para que se de inicio al Mundial 2026, donde ahora en los primeros días de junio se disputarán las últimas dos fechas FIFA previas a este gran evento, donde las selecciones participantes afinarán los últimos detalles.

Uno de las buenas selecciones durante las últimas clasificatorias en nuestro lado del mundo fue el caso de Uruguay, quienes actualmente están siendo comandados por Marcelo Bielsa, consiguiendo quedar en el cuarto lugar a sólo un punto del segundo que fue Ecuador.

Pese a haberlos clasificado al Mundial 2026, la prensa y la hinchada uruguaya han criticado mucho a Marcelo Bielsa, ya que decidió dejar fuera del equipo a varios históricos de la selección que ya tienen una alta edad y no se mantienen en gran competencia.

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Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, ya se habla mucho de lo que puedan hacer las distintas selecciones clasificadas a esta edición de la Copa del Mundo, donde uno que encendió la polémica en la previa fue el caso de Marcelo Bielsa, quien anunció que tras el torneo dejaría la selección uruguaya.

Fuertes críticas

Como era de esperarse, esta decisión le significó grandes críticas por parte de la prensa charrúa, quiene no se contuvieron al momento de atacar al estratega. Pero quien más explotó fue Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien critió con todo la decidión de dejar a Nahitán Nández fuera del Mundial, "es una canallada gigantesca que no se hace. Nahitan es Nahitan y tenía que estar ahí. No se lo merece, ni se merece como se lo comunicaron, por mensaje".

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