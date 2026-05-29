Graduación de canes en la Armada: Perro muerde a vicealmirante en medio de presentación

Un insólito y tenso momento se registró en Valparaíso durante la ceremonia oficial de graduación de un nuevo contingente canino especializado de la Armada de Chile. Un perro de raza pastor belga malinois rompió los protocolos de seguridad al abalanzarse sorpresivamente contra la máxima autoridad naval presente.

Según informó Chilevisión Noticias, el animal atacó directamente la vestimenta del Director General del Territorio Marítimo, el vicealmirante Arturo Oxley, mordiendo y destruyendo uno de los bolsillos de su uniforme. Los asistentes al evento debieron intervenir de manera urgente para controlar al canino y liberar la ropa del afectado oficial.

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El inesperado incidente ocurrió en la Dirección de Técnicas Marítimas justo cuando se iniciaba una demostración de habilidades para detectar sustancias ilícitas en fronteras. Los cuatro canes graduados en la jornada recibieron adiestramiento especializado por parte de la escuela experta del Servicio Nacional de Aduanas.

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Previo al altercado, el alto mando naval manifestó su profundo orgullo por la incorporación de estas nuevas capacidades operativas en la zona costera. Por su parte, la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó el valor de este convenio estratégico para combatir el contrabando regional.

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