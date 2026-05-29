La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca ante la UC: "El entrenador me pidió..."

La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca Juniors ante la UC

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública
Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas

Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas: "Tendremos que..."
Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores

¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores
Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera
Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors no supo hacer valer su localía, cayó por la mínima frente a Universidad Católica y se despidió de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos, y en medio de las críticas y la frustración al otro lado de la cordillera, Leandro Paredes, capitán xeneize, deslizó una conveniente excusa sobre su partido a nivel personal.

Así es, tras el pitazo final en La Bombonera, el experimentado volante argentino atendió brevemente a los medios de comunicación, donde no solo analizó la dura derrota de su equipo, sino también su actuación que destacó más por los constantes cruces con Fernando Zampedri que por su manejo del juego dentro de la cancha.

Consciente de que no mostró su mejor versión, el ex Roma y PSG explicó que antes del mano a mano con los cruzados presentó problemas físicos: "Venía arrastrando ya en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no iba a salir. El entrenador me pidió que le dijera la verdad, pero yo no pensaba en salir".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"No me iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo", profundizó el mediocampista, situación médica que podría haber generado repercusión en la Selección de Argentina, considerando que es uno de los 26 jugadores citados por el técnico Lionel Scaloni para el Mundial de Norteamérica 2026.

La desilusión de Paredes y todo Boca Juniors

Y para finalizar, Leandro Paredes no escondió su desilusión por la temprana eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, y es que incluso apuntaban a ganar el título: "Era un objetivo que teníamos. Nos duele, había mucha ilusión por luchar por este torneo. Ahora hay que pensar a futuro. No estuvimos a la altura".

Te puede interesar: "Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

NOTAS DESTACADAS

CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública
Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas

Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas: "Tendremos que..."
Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores

¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores
Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera
Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana
colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital

¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo
Johannes Kaiser Acusación Constitucional

"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad
video carabinero arrastrado

VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

¡Ya no lo quieren! Colo Colo espera ofertas por criticado jugador del equipo