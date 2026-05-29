La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca ante la UC: "El entrenador me pidió..."

Boca Juniors no supo hacer valer su localía, cayó por la mínima frente a Universidad Católica y se despidió de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos, y en medio de las críticas y la frustración al otro lado de la cordillera, Leandro Paredes, capitán xeneize, deslizó una conveniente excusa sobre su partido a nivel personal.

Así es, tras el pitazo final en La Bombonera, el experimentado volante argentino atendió brevemente a los medios de comunicación, donde no solo analizó la dura derrota de su equipo, sino también su actuación que destacó más por los constantes cruces con Fernando Zampedri que por su manejo del juego dentro de la cancha.

Consciente de que no mostró su mejor versión, el ex Roma y PSG explicó que antes del mano a mano con los cruzados presentó problemas físicos: "Venía arrastrando ya en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no iba a salir. El entrenador me pidió que le dijera la verdad, pero yo no pensaba en salir".

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"No me iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo", profundizó el mediocampista, situación médica que podría haber generado repercusión en la Selección de Argentina, considerando que es uno de los 26 jugadores citados por el técnico Lionel Scaloni para el Mundial de Norteamérica 2026.

"NO ESTUVIMOS A LA ALTURA"



LEANDRO PAREDES Y EL ANÁLISIS DE LA ELIMINACIÓN DE BOCA DE LA CONMEBOL #LIBERTADORES



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La desilusión de Paredes y todo Boca Juniors

Y para finalizar, Leandro Paredes no escondió su desilusión por la temprana eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, y es que incluso apuntaban a ganar el título: "Era un objetivo que teníamos. Nos duele, había mucha ilusión por luchar por este torneo. Ahora hay que pensar a futuro. No estuvimos a la altura".

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