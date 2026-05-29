¡Hay mutuo interés! La postura de Paulo Díaz con la opción de llegar a Universidad de Chile

Universidad de Chile viene de una semana sin acción, ya que el pasado fin de semana no disputaron su duelo ante O'Higgins por el Campeonato Nacional, quienes el día el pasado miércoles lograron su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Si nos vamos a lo que fue su último encuentro por el torneo, el romántico viajero viene de caer por la cuenta mínima como visitante ante Cobresal, donde la única anotación fue obra de un impresionante tiro libre de Steffan Pino que dejó sin opciones a Gabriel Castellón.

Tras esta dolorosa derrota, Universidad de Chile se complica aún más en el Campoenato Nacional, posicionándose en el 11° puesto de la tabla de colocaciones. Por otro lado, el duelo que quedó pendiente ante O'Higgins se disputará el próximo jueves 18 de junio desde las 20:00 horas.

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Debido a la mala campaña en el Campeonato Nacional, Universidad de Chile ya comienza a mirar el próximo mercado de fichaes para reforzar al equipo. Es aquí donde uno de los jugadores que suena con fuerza es el caso de Paulo Díaz.

El jugador buscó a los azules

Según la información del periodista Cristián Caamaño, el exseleccionado nacional está buscando su salida de River Plate y al guardarle un gran cariño a la institución azul pidió directamente a su agencia hablar con el equipo para un posible regreso al país.

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