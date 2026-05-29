¡No quieren que se les escape! Colo Colo avanza para mantener a Fernando Ortiz en el momumental

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, el fútbol chileno vivió una nueva versión del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, donde ambos equipos vienen de destacadas participaciones tanto en el Campeonato Nacional como en copas internacionales.

El encuentro que se disputó en el Claro Arenas tuvo acción en los primeros instantes, ya que a los siete minutos, y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del local. Pero al final del primer tiempo, Javier Correa mostró toda su jerarquía y anotó dos goles en menos de cuatro minutos para dar vuelta las acciones.

Con esta importante victoria, Colo Colo se asegura de ser el líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde además le saca una gran ventaja a sus más cercanos perseguidores, ubicándose a ocho puntos del segundo lugar que es Huachipato.

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Colo Colo está haciendo un gran trabajo esta temporada de la mano de Fernando Ortiz, donde actualmente son el líder exclusivo del Campeonato Nacional y le sacan ocho puntos al segundo lugar de la tabla que es Huachipato.

Buscan extender su vínculo con el cacique

Gracias a esta buena campaña, Fernando Ortiz está siendo seguido muy de cerca desde México y Argentina, por lo que en Blanco y Negro no quiere dejar nada al azar y avanza en el futuro del estratega. Tras la reunión de directorio, se estableció que se revisará el contrato de Ortiz que vence en diciembre, con la intensión de renovarlo por mucho más tiempo.

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