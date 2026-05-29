¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda

Por: Gonzalo Zamora

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Hace ya un buen tiempo, Independiente de Avellaneda está bastante atento a los jugadores por este lado de la cordillera para reforzarse con futbolistas chilenos, algo que les ha entregado muchas alegrías y que los motiva a seguir confianza en nuestro producto nacional.

Uno de los buenos pasos nacionales que tuvo el equipo argentino fue el caso de Felipe Loyola, quien tras sus buenas actuaciones dió el salto al fútbol europeo. Por otro lado, los jugadores chilenos que actualmente siguen en el club son, Lautaro Millán, Luciano Cabral y Maximiliano Gutiérrez.

La inclusión de los futbolistas chilenos en Independiente de Avellaneda ha aumentado también tras la llegada de Gustavo Quinteros a la banca del equipo, ya que tras su paso por Colo Colo, conoce plenamente las aptitudes de nuestra liga local.

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Independiente de Avellaneda es uno de los clubes que en el último tiempo se ha llevado más chilenos al extranjero, donde ha obtenido muy buenos resultados y continúa mirando nuestro producto nacional para futuros refuerzos.

Buscaría tener más regularidad

Pero ahora uno de estos futbolistas podría salir del cuadro de Independiente, este es el caso de Lautaro Millán quien está en la mira de Talleres de Córdova. El seleccionado nacional ha perdido terreno en su actual equipo y no mira con malos ojos una nueva oportunidad en su carrera.

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