Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública

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Por: Paula Osorio

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La encuesta Cadem arrojó sus últimos datos previo a la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. En la entrega se le preguntó a los chilenos sobre sus expectativas respecto al discurso de la máxima autoridad durante la ceremonia del 1 de junio en el Congreso Nacional.

Como de costumbre, también se preguntó sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del nuevo Ejecutivo. En esa línea, un 56% desaprueba el desempeño del mandatario, es decir un punto más respecto la última medición. En contraparte, su aprobación cayó 2 puntos, llegando a 39%.

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Respecto de los propósitos de la Cuenta Pública, cadem preguntó a los encuestados: "¿Ud. cree que el presidente Kast debería usar esta Cuenta Pública principalmente para...?". En ese apartado un 44% cree que Kast debería "reconocer errores y corregir el rumbo". Otro 40% señaló que tiene que "presentar nuevas medidas, anuncios y reformas".

Otro punto preguntó si la población está o no de acuerdo con algunas afirmaciones respecto a los compromisos del oficialismo.

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Siguiendo esa línea, un 88% dijo estar "de acuerdo" con que el Ejecutivo debería "comprometerse con metas claras al 2030" y un 85% está "de acuerdo" con que el presidente debe "definir de forma clara el relato de gobierno de emergencia".

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