PSG lo da vuelta en penales y termina con el sueño del Arsenal: Levantó la Champions League por segunda vez consecutiva

El Paris Saint-Germain (PSG) agigantó su leyenda en el continente europeo tras coronarse flamante bicampeón de la prestigiosa UEFA Champions League. La escuadra dirigida por Luis Enrique derrotó al Arsenal inglés por 4-3 en una infartante definición desde el punto penal.

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El compromiso disputado en el Puskás Arena de Budapest comenzó de manera cuesta arriba para los franceses tras una tempranera anotación. El atacante alemán Kai Havertz batió la resistencia parisina en los 5 minutos iniciales de juego con un potente remate cruzado.

La paridad definitiva llegó recién en el segundo tiempo gracias a una notable jugada asociada que terminó en una infracción penal. El extremo galo Ousmane Dembélé asumió la máxima responsabilidad desde los doce pasos y decretó el 1-1 definitivo de la jornada.

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Tras un agotador tiempo suplementario sin variaciones en el marcador, la corona continental se definió mediante los lanzamientos desde el punto penal. El defensor de los Gunners, Gabriel, desvió el disparo decisivo y desató los festejos de la hinchada francesa en Hungría.