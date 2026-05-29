Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas: "Tendremos que..."

Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública
Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores

¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores
La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca Juniors ante la UC

La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca ante la UC: "El entrenador me pidió..."
Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera
Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

La situación de Claudio Aquino parece ir de mal en peor, y es que en medio de las potentes críticas que está recibiendo el volante por su rendimiento con la camiseta de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, rompió el silencio y dio luces sobre lo que podría ser su cuestionado futuro en el club.

El trasandino no solo parece haber perdido el respaldo de gran parte de los fanáticos, sino también de Claudio Borghi, exentrenador albo que reprochó su partido frente a la UC: "Lo jugó muy mal el Clásico, pero no solamente con la pelotita, sino que también con la actitud. A veces cuando no te salen las cosas hay que hacer algo".

"El otro día demostró por qué no está jugando", agregó en Picado TV sobre el jugador que no está siendo muy considerado por el técnico Fernando Ortiz, quien incluso lo dejó fuera de la delegación del Cacique de cara al compromiso ante Deportes La Serena por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Aníbal Mosa palpita la posible salida de Claudio Aquino

En medio del revuelo que está causando el ex Vélez Sarsfield, Mosa conversó con la prensa en las instalaciones del Monumental, donde adelantó posibles decisiones: "No puedo asegurar nada, lo que puedo decir es que nosotros cuando termine la primera rueda en ese partido del 13 de junio, nos vamos a sentar a conversar".

Por si fuera poco, pese a reconocer la calidad de Aquino, no escondió que su continuidad en Colo Colo es uno de los temas a discutir en la concesionaria para el mercado de pases: "Claudio es un jugador del club, cualquier novedad tendremos que conversarla con él, con Fernando (Ortiz), con Jaime Pizarro y todos los estamentos".

Te puede interesar: ¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores

NOTAS DESTACADAS

CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

¡Lo siguen de cerca! Futbolista nacional podría salir de Independiente de Avellaneda
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Y si se viene a Chile? Las fuertes críticas a Marcelo Bielsa en Uruguay por decisión tras Mundial
Caso niña fallecida en Las Condes

Revelan nuevos antecedentes en caso de niña fallecida en edificio de Las Condes: ¿De qué se trata?
tasa de desempleo trimestre INE Daniel Mas desempleados

"Es la consecuencia de…": Gobierno criticó alta tasa de desempleo en trimestre febrero-marzo-abril
kast gobierno de emergencia Cuenta Pública

Cadem: 85% espera que presidente Kast "defina de forma clara el relato de gobierno de emergencia" en Cuenta Pública
Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores

¡Viajan a Argentina!: Coquimbo Unido y la UC ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores
La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca Juniors ante la UC

La conveniente excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca ante la UC: "El entrenador me pidió..."
Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera
Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana
colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital

¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo
Johannes Kaiser Acusación Constitucional

"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad
video carabinero arrastrado

VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

¡Ya no lo quieren! Colo Colo espera ofertas por criticado jugador del equipo