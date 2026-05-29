Colo Colo aclara el futuro de Claudio Aquino mientras se llena de críticas: "Tendremos que..."

La situación de Claudio Aquino parece ir de mal en peor, y es que en medio de las potentes críticas que está recibiendo el volante por su rendimiento con la camiseta de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, rompió el silencio y dio luces sobre lo que podría ser su cuestionado futuro en el club.

El trasandino no solo parece haber perdido el respaldo de gran parte de los fanáticos, sino también de Claudio Borghi, exentrenador albo que reprochó su partido frente a la UC: "Lo jugó muy mal el Clásico, pero no solamente con la pelotita, sino que también con la actitud. A veces cuando no te salen las cosas hay que hacer algo".

"El otro día demostró por qué no está jugando", agregó en Picado TV sobre el jugador que no está siendo muy considerado por el técnico Fernando Ortiz, quien incluso lo dejó fuera de la delegación del Cacique de cara al compromiso ante Deportes La Serena por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera.

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Aníbal Mosa palpita la posible salida de Claudio Aquino

En medio del revuelo que está causando el ex Vélez Sarsfield, Mosa conversó con la prensa en las instalaciones del Monumental, donde adelantó posibles decisiones: "No puedo asegurar nada, lo que puedo decir es que nosotros cuando termine la primera rueda en ese partido del 13 de junio, nos vamos a sentar a conversar".

Por si fuera poco, pese a reconocer la calidad de Aquino, no escondió que su continuidad en Colo Colo es uno de los temas a discutir en la concesionaria para el mercado de pases: "Claudio es un jugador del club, cualquier novedad tendremos que conversarla con él, con Fernando (Ortiz), con Jaime Pizarro y todos los estamentos".

🗣⚽🏁 HABLARON DE DOS JUGADORES CLAVE



En #PelotaParadaxTNTSports revisamos las declaraciones de Aníbal Mosa y Jaime Pizarro tras la reunión de directorio de #ColoColo, donde se refirieron a Claudio Aquino y Joaquín Sosa -respectivamente-.



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