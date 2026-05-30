¿Te falta panorama? Mira todo lo que puedes visitar por el Día del Patrimonio 2026 y cómo acceder a la guía completa

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se festeja el Día del Patrimonio 2026 en todo el territorio nacional. La iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebra su edición número 27 y permitirá a miles de personas recorrer de forma gratuita diversos museos, monumentos emblemáticos y edificios históricos chilenos.

Las autoridades culturales confirmaron la habilitación de más de 4 mil espacios abiertos distribuidos estratégicamente a lo largo de todo Chile. Según indica la página oficial del evento, este año la finalidad es "reconocer que el patrimonio no está solo en los libros, edificios o monumentos. También está en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas, memorias familiares, en las calles, barrios, ciudades y paisajes que caminamos y recorremos".

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ACCEDER A LA GUÍA COMPLETA DÍA DEL PATRIMONIO 2026

El evento cuenta con una página web en la cual se puede acceder a una guía completa sobre las actividades y visitas que están disponibles. A través del motor de búsqueda podrá buscar eventos por nombre, región, modalidad de la activada, día de de la actividad y horario. De esta manera nadie se queda afuera. Revisa la guía completa a través de www.diadelpatrimonio.cl o haciendo click aquí.

Se desarrollan actividades presenciales y virtuales con atractivos horarios diurnos y vespertinos adaptados para todo espectador. Entre las categorías de búsqueda destacan recorridos inclusivos con accesibilidad universal, dinámicas infantiles enfocadas en la infancia y muestras sobre pueblos originarios.

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La cartelera oficial de actividades gratuitas contempla disciplinas asociadas a las ciencias del futuro, la literatura nacional, el deporte y la astronomía educativa.