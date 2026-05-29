"Liderazgo y visión de Estado": Presidente Kast designa a Eduardo Frei como embajador ad honorem: ¿Qué se sabe?

Eduardo Frei embajador ad honorem misión especial José Antonio Kast

Por: Paula Osorio

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, oficializó el nombramiento del exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como nuevo embajador de Chile en Misión Especial. La designación se implementará bajo la modalidad ad honorem y busca aprovechar la destacada trayectoria pública de la antigua autoridad.

Desde la Cancillería explicaron que el histórico dirigente político de la Democracia Cristiana posee una amplia experiencia internacional idónea para resguardar los intereses superiores de la nación.

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El Ejecutivo apuntó que busca potenciar la inserción del país en diversos mercados globales mediante la participación de representantes experimentados.

Según explicó Cancillería, Eduardo Frei tendrá la tarea de encabezar delegaciones oficiales, seminarios económicos y encuentros multilaterales de alta relevancia estratégica para el Gobierno. Las autoridades del servicio exterior destacaron que su figura proyecta la imagen de un actor internacional serio, confiable y dialogante.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, valoró el profundo sentido de Estado y la vocación de servicio del exjefe sectorial.

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“Su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile", señaló Mackenna.

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