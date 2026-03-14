¿Qué dimensiones tendrá?: Presidente mueve maquinaria para iniciar construcción de zanjas y muros en el norte

CAMIONES MILITARES LLEGAN A FRONTERA

Por: Paula Osorio

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A pocos días de iniciar su mandato presidencial, el presidente José Antonio Kast comenzó a ejecutar una de las ideas que más resonó en su campaña presidencial en materia de migración: la construcción de zanjas y muros en la frontera norte del país.

La acción se lleva a cabo en cumplimiento de lo que el ejecutivo ha denominado como "Plan Escudo Fronterizo", que promete "levantar un sistema de contención física-tecnológica infranqueable" y "marcar un precedente en la historia del control de fronteras en el país".

En las cercanías del Complejo Fronterizo Chacalluta ya comenzaron a llegar desde este viernes diferentes tipos de maquinarias militares para cumplir con los lineamientos técnicos y logísticos de la obra para iniciar oficialmente los trabajos durante los próximos días.

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Según informaron desde el Gobierno, se espera que las obras comiencen de manera oficial durante este lunes en una ceremonia que contará con la presencia del Presidente de la República en compañía de los ministros de Defensa, Fernando Barros y su par de Interior, Claudio Alvarado,

Además de la maquinaria movilizada a la zona, el plan asegura un "patrullaje constante" por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes contarán con drones de alta tecnología para aumentar la efectividad del accionar de la autoridad.

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Las dimensiones de la construcción:

  • Muros/Vallas de seguridad de 5 metros de altura, similares a los utilizados en Israel y Hungría, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados.
  • Zanjas de 3 metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas.
  • Cercos perimetrales electrificados, con patrullaje constante de Fuerzas Armadas y Carabineros en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados.
  • Torres de vigilancia y radares térmicos, permitiendo la detección inmediata de movimientos sospechosos.
  • Drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos, operando 24/7
PLAN-ESCUDO-FRONTERIZO_compressed-1Descargar

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