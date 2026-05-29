¿QUÉ PASÓ? CNTV ordenó a La Red suspender sus transmisiones por 10 días por esta razón

CNTV suspende transmisiones La Red multa CMF

Por: Paula Osorio

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El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dictó una histórica y drástica resolución al ordenar la suspensión inmediata de las transmisiones de La Red por 10 días corridos. La severa medida de apremio fue adoptada por la unanimidad de los consejeros tras constatar el reiterado incumplimiento legal del canal.

Según información del medio Biobío Chile, la sanción se originó debido al no pago de una multa previa que el organismo fiscalizador dictaminó originalmente en agosto de 2025. Dicha infracción administrativa se cursó porque el canal privado omitió entregar sus reportes financieros trimestrales ante la Comisión para el Mercado Financiero.

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“El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los Consejeros presentes, acordó: a) Aplicar la medida de apremio de suspensión de transmisiones por diez (10) días corridos, por incumplimiento del artículo 40 de la Ley N°18.838″, indicó el Consejo a través de un comunicado público.

La situación llevó a que las jefaturas de la señal de televisión acudieran hasta los tribunales de justicia, no obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó completamente al CNTV.

El tribunal de alzada ratificó de manera formal el cobro de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) que la empresa aún mantiene pendientes, alrededor de 14 millones de pesos.

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La estación televisiva arrastra una severa e histórica crisis institucional desde el año 2022 que provocó despidos masivos y pérdida de programación. La multimillonaria deuda acumulada por la señal del grupo Albavisión supera actualmente la alarmante cifra de 73 mil millones de pesos.

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