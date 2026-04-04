Tenía tres horas de clases y sufría bullying: Los nuevos antecedentes de imputado por ataque en colegio de Calama

La investigación avanza en contra de Hernán Meneses Leal. Por ello, la defensa del joven sumó nuevos antecedentes a la causa penal. Al estudiante de 18 años se le acusa de planear un ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Este trágico hecho dejó una inspectora fallecida y cuatro heridos.

Un reportaje de La Tercera reveló detalles exclusivos del caso. Estos antecedentes explican qué habría llevado a Meneses a planificar su cometido. Según el medio, el joven amenazaba con atacar a niños de primero básico. Además, advirtió con dañar a todo aquel que se interpusiera en ese fin.

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¿Qué dicen los informes?

La defensa apuntó, mediante archivos médicos del Centro HY Educa de Calama, que su representado recibió un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista (TEA) a los 12 años.

Asimismo, profesionales de ese centro emitieron un informe en 2021 en el cual se concluye que Meneses "necesitaba apoyo para sostener la comunicación social". Aquello se informó al Instituto Lezaeta.

Horario de clases

También se detallo que el joven debía consumir fármacos, como sertralina y zoplicona. Además reportó a sus médicos haber tenido "episodios de agotamiento físico extremo".

La situación derivó en que su horario de clases tenga que ser ajustado: El alumno debía acudir a clases media jornada, entre las 10:00 y las 13:15.

Bullying

La madre de Hernán relató que su hijo sufría de bullying en el recinto escolar, lo que lo llevó a aislarse en su pieza, cerrando cortinas para mantener la oscuridad.

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Inimputable

Diego Soto y Stephen Kendall, defensores penales públicos, enfatizaron en que la petición de inimputabilidad va en la línea de que el joven ha vivido un largo periodo bajo medicación y eso podría haber alterado su juicio de la realidad.