Jornada de terror en colegio de Calama: Brutal ataque de alumno termina con una inspectora fallecida

Este viernes, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de la ciudad de Calama, región de Antofagasta, la jornada escolar se tiñó de tragedia y caos luego de que un alumno del recinto protagonizara un violento ataque con arma blanca que dejó un total de cuatro heridos y una víctima fatal.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, el crudo episodio —que obligó a suspender las clases de inmediato— dejó a una inspectora fallecida y a tres alumnos y otro funcionario del recinto con lesiones.

Cerca de las 10:40 horas, tras un llamado despachado por la Central de Comunicaciones, efectivos de Carabineros llegaron hasta el establecimiento, según detalló el citado medio.

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Al ingresar al recinto, el panorama ya era crítico. Tan solo unos momentos antes, un estudiante de cuarto medio había agredido a tres compañeros y dos inspectoras. La situación fue contenida tras la llegada de los uniformados, quienes lograron reducir al joven. Luego de su detención en el lugar, fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones y, más tarde, llevado hasta la 1ª Comisaría.

Confirman sensible muerte

Sin embargo, lo más trágico de la jornada llegó cuando se confirmó que una de las inspectoras —identificada como M.V.R.V., de 59 años— no logró sobrevivir. Según se indicó, la mujer falleció poco después en el mismo instituto debido a sus graves heridas.

En paralelo, de acuerdo a los antecedentes policiales, la otra inspectora afectada y los tres estudiantes heridos fueron derivados a un centro asistencial para ser evaluados por personal médico.

La emergencia desató una reacción inmediata al interior del recinto. Como medida de contención, la dirección optó por desalojar por completo el establecimiento y suspender la jornada, priorizando la protección de alumnos, docentes y personal ante un escenario de alta tensión.

Mientras el lugar sigue bajo resguardo, las diligencias policiales no se detienen. En paralelo, el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que deberá trazar el curso de las acciones judiciales por venir.

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