"Tenía jeringas con cloro": El crudo relato de un estudiante del Instituto Lezaeta tras tragedia en Calama

Durante las últimas horas ha circulado a través de redes sociales el relato de un estudiante que habría sido un testigo clave del horrendo hecho que enluta al Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

El estudiante detalló a través de un audio de Instagram cómo vivió la tragedia que dejó a una inspectora muerta, otra grave y varios estudiantes heridos.

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"Yo pido permiso para ir al baño y había dos inspectoras que me preguntaron por un niño que yo no conocía. Me dijeron que estaba en el baño, que si podía preguntarle a él si estaba bien o no", dice el joven.

El comienzo del terror

"Le golpeo la puerta y 'el loco' empieza a pegarle a la puerta y me dice que me vaya, o si no me va a pasar algo. La cuestión es que salgo y pasaron como 30 segundos, literalmente. Miro para atrás y la inspectora ya estaba muerta", sentenció.

El joven relató detalles crudos de lo que vio y con voz entrecortada señaló que la víctima fatal había recibido estocadas en el cuello y los ojos. "Estaban todos tratando de sacarle las armas (al atacante), de botarlo al suelo, y después entre todos los niños de mi curso lo tiramos al suelo y le empezamos a pegar para que soltara el arma", continuó.

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"Mi curso intervino en todo, en avisarle a los niños chicos, en todo. Nosotros retuvimos al niño y lo entregamos a Carabineros. Fue chocante ver a la inspectora tirada en el suelo, muerta. Ver a la inspectora llena de sangre", lamentó.

Al cierre contó que el atacante "tenía muchas armas: jeringas con cloro, tenía gas pimienta, tres cuchillos, un machete, encendedores y diluyentes".