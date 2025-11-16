Arturo Vidal vota por segunda vez en su vida y deja tajante mensaje por elecciones: "Ojalá que el pueblo..."

Arturo Vidal vota por segunda vez y deja tajante mensaje en estas elecciones presidenciales

Por: Kevin Vejar

Este domingo marcado por las elecciones 2025 de nuestro país, Arturo Vidal acudió a su local de votación en San Joaquín para ejercer su voto, pero antes de acercarse a las urnas para cumplir con el deber cívico, le dejó un potente mensaje a los millones de chilenos que decidirán quién será el nuevo presidente de la República.

Fue en diálogo con Meganoticias que el bicampeón de América junto a La Roja se mostró contento por participar de estas votaciones, algo que solo había hecho una vez anteriormente considerando que desarrolló la mayor parte de su carrera en el extranjero: "Es la segunda vez en mi vida, vamos a ver qué hacemos".

Tras ello, consultado por sus deseos en este nuevo proceso electoral, el referente de Colo Colo no dio luces sobre su favorito de los ocho aspirantes a La Moneda, pero sí les dejó un claro recado en relación a lo que han sido sus campañas: "Un lindo Chile, que se cumpla lo que se promete y que Chile siga creciendo".

"Aquí nací, a cinco minutos de acá, así que feliz de venir a votar acá, me tocó cerca así que todo bien", agregó antes de ejercer su voto en el colegio Infocap en San Joaquín, donde por supuesto no pasó para nada desapercibido y compartió con varios fanáticos, se sacó fotos e incluso grabó algunos saludos.

Su mensaje a la ciudadanía

Y para finalizar, Arturo Vidal aprovechó de dejarle un potente mensaje a la ciudadanía y su elección del próximo presidente: "Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten, que busquemos un Chile mejor. Ya tengo tomada mi decisión, pero eso es privado, ojalá que el pueblo decida bien nomás".

