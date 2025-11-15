¿Será capaz?: Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026

La temporada 2025 está llegando a su fin y con ello también un Centenario de Colo Colo que estuvo muy por debajo de las expectativas, y mientras los hinchas piden a gritos la salida de varios jugadores del plantel, un clásico rival del Cacique estaría tras lo pasos de Sebastián Vegas, zaguero que podría abandonar Macul.

Como bien es sabido, el marcador central arribó al Estadio Monumental bajo un préstamo sin opción de compra desde el Monterrey de México, y justo en paralelo a su llegada se concretó la partida de Maximiliano Falcón al Inter de Miami, por lo que el chileno tendría la obligación de asumir como líder de la defensa colocolina.

¿Qué ocurrió? Pues el futbolista de 28 años arrancó con buenas actuaciones su aventura con la camiseta alba, pero con el paso de los meses su rendimiento bajó drásticamente, y mientras Blanco y Negro discute si extender o no su estadía en el club, otro grande del fútbol chileno buscaría hacerse con sus servicios.

Católica estudia el fichaje de Vegas

Fue el periodista Marcos Escobar quien, en el programa De Fútbol Se Habla Así, afirmó que Universidad Católica se prepara para un movido mercado de fichajes, y entre las tantas posiciones que busca renovar, el hoy defensor de Colo Colo cumpliría con estrictos parámetros: "Un central zurdo, por eso es el tema de Sebastián Vegas".

Eso sí, el comunicador de DSports fue enfático en que no solo el hombre que pertenece al Monterrey asoma en la carpeta de la dirigencia cruzada, pues otro chileno que también tiene pasos por el fútbol mexicano podría ser finalmente el elegido: "Nicolás Díaz además, que puede jugar de central o lateral".

