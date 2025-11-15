¿Será capaz?: Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026

Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto

¿Y Colo Colo?: Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto
Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena

¡Hay fecha!: Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena
Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis

Alejandro Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis: "Es una persona con..."
La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia

¿La verdadera métrica?: La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia
Iquique

Hallan cuerpo sin vida en playa Cavancha: impacto entre veraneantes en Iquique
Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo

La temporada 2025 está llegando a su fin y con ello también un Centenario de Colo Colo que estuvo muy por debajo de las expectativas, y mientras los hinchas piden a gritos la salida de varios jugadores del plantel, un clásico rival del Cacique estaría tras lo pasos de Sebastián Vegas, zaguero que podría abandonar Macul.

Como bien es sabido, el marcador central arribó al Estadio Monumental bajo un préstamo sin opción de compra desde el Monterrey de México, y justo en paralelo a su llegada se concretó la partida de Maximiliano Falcón al Inter de Miami, por lo que el chileno tendría la obligación de asumir como líder de la defensa colocolina.

¿Qué ocurrió? Pues el futbolista de 28 años arrancó con buenas actuaciones su aventura con la camiseta alba, pero con el paso de los meses su rendimiento bajó drásticamente, y mientras Blanco y Negro discute si extender o no su estadía en el club, otro grande del fútbol chileno buscaría hacerse con sus servicios.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Católica estudia el fichaje de Vegas

Fue el periodista Marcos Escobar quien, en el programa De Fútbol Se Habla Así, afirmó que Universidad Católica se prepara para un movido mercado de fichajes, y entre las tantas posiciones que busca renovar, el hoy defensor de Colo Colo cumpliría con estrictos parámetros: "Un central zurdo, por eso es el tema de Sebastián Vegas".

Eso sí, el comunicador de DSports fue enfático en que no solo el hombre que pertenece al Monterrey asoma en la carpeta de la dirigencia cruzada, pues otro chileno que también tiene pasos por el fútbol mexicano podría ser finalmente el elegido: "Nicolás Díaz además, que puede jugar de central o lateral".

Te puede interesar: ¿La verdadera métrica?: La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia

NOTAS DESTACADAS

Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto

¿Y Colo Colo?: Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto
Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena

¡Hay fecha!: Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena
Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis

Alejandro Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis: "Es una persona con..."
La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia

¿La verdadera métrica?: La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia
Iquique

Hallan cuerpo sin vida en playa Cavancha: impacto entre veraneantes en Iquique
Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo
Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT
Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo
Fallece Xabier Azkargorta, exDT de Chile.

Fútbol de luto: Xabier Azkargorta, exentrenador de la Selección Chilena, fallece a sus 72 años
Gabriel Arias se postula para Colo Colo y la U.

"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro