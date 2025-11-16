Jeannette Jara se impone en Asia y Oceanía: Revisa qué candidato fue segundo en cada país

Por: Kevin Vejar

Las elecciones presidenciales 2025 de Chile ya están en marcha y durante la mañana de este domingo se han conocido los resultados parciales del conteo de votos de los chilenos que actualmente residen en países de Asia y Oceanía, donde la candidata Jeannette Jara se ha impuesto con la mayoría de los sufragios.

Así es, de momento la abanderada de Unidad por Chile saca cuentas alegres en torno a lo que han sido estas elecciones en el extranjero, aunque si bien ha ganado con un importante margen en los mencionados continentes, no deja de llamar la atención la clara tendencia que se ha generado respecto al segundo lugar en cada país.

¿Quiénes y dónde han quedado segundos?

En los resultados parciales, Jara lideró en Seúl, Corea del Sur, con un total de 73 preferencias, seguida por José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano que consiguió 21 votos. En cuanto a China, la representante del oficialismo obtuvo 14, con Evelyn Matthei como más cercana perseguidora con 12 sufragios.

En Tokio, Japón, nuevamente aparece Matthei como la segunda más votada (40 votos), aunque la respaldada por RN, la UDI y Evópoli quedó muy por debajo de Jara, que consiguió 104 preferencias en la capital japonesa, lo que se traduce en un 46,22% del total de los chilenos que acudieron a participar de estas elecciones en dicho país.

Mientras tanto en Nueva Zelanda, otra vez con Jeannette Jara como vencedora (653), Johannes Kaiser asoma con la segunda posición gracias a 166 votos, suerte similar a la que tuvo en Australia, donde un total de 530 preferencias lo dejaron como el candidato que más se acercó a Jara, que se impuso con 1.724.

