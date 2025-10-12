Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"

En un completamente impensado anuncio, este sábado se confirmó que Arturo Vidal será capitán de Chile en el Mundial de la Kings League, y considerando la irregular temporada del volante y Colo Colo, los hinchas no perdonaron e hicieron sentir su molestia con el jugador a través de las redes sociales.

Así es, el 23 del Cacique liderará junto al streamer 'Shelao' al equipo nacional en el certamen que se disputará entre el 3 y 17 de enero de 2026 en Sao Paulo, y durante la ceremonia del sorteo, el 'King' se mostró orgulloso: "Muy feliz, es una maravilla ir a Brasil, así que estoy muy contento y ojalá poder estar allá representando a mi país".

Sin embargo, pese a que Robert Lewandowski, James Rodríguez, Neymar, Sergio Agüero, Wesley Sneijder y varias otras personalidades del fútbol serán parte del torneo organizado por Gerard Piqué, donde también participan creadores de contenido, la confirmación de Vidal no cayó del todo bien en nuestro país y particularmente al fanático de Colo Colo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Lo pedían a gritos, ahora lo tienen 👊​@kingarturo23 y Shelao serán los capitanes de Chile 🇨🇱​#KWCN pic.twitter.com/INCv9SyDze October 11, 2025

"Retírate con dignidad", "que se rebaje el sueldo de 100 millones que recibe" y "ahí está el compromiso" fueron solo algunos de los miles de comentarios tanto en X como en Instagram, donde también ironizaron con aquella promesa del futbolista de clasificar junto a La Roja a las últimas Copas del Mundo: "Ese era el Mundial al que nos iba a llevar".

¿Vidal responde?

Fiel a su estilo, Arturo Vidal no pareció verse afectado por las reacciones negativas contra su arribo a la Kings League, y a través de su cuenta personal de Instagram, compartió una historia que podría interpretarse como una respuesta a los críticos: sonrisa grande, emoji riéndose y el mensaje "lindo domingo para todos".

Te puede interesar: ¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana