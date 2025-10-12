¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana

Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

Pasan los días y la incertidumbre es cada vez más grande en Universidad de Chile, y es que todo parece indicar que Gustavo Álvarez tendría sus días contados en el club, y justo cuando los rumores toman más fuerza, desde la interna del Romántico Viajero destaparon que el estratega ya tomó una decisión respecto a su futuro.

Fue en una de sus últimas conferencias que el adiestrador argentino puso en duda su continuidad en la U, pues tras ser consultado por si se proyecta para la temporada entrante, explicó que ni siquiera piensa en eso todavía: "No es momento de tomar decisiones. Sí estimaré evaluarlas en esa fecha (fin de año)".

Tras sus dichos, y en diálogo con El Mercurio, desde la mesa directiva de Azul Azul se mostraron más que asumidos: "Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando, y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir".

"Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida", profundizó esta voz desde el Centro Deportivo Azul, dando a entender que Perú, la selección con la que se le vincula al DT, pagará la cláusula por sus servicios.

El quiebre con la dirigencia

Cabe mencionar que desde el citado medio indican que, más allá de lo atrayente que pueda ser asumir el banco peruano, la relación de Gustavo Álvarez y Azul Azul está completamente rota, siendo la nula disposición de la dirigencia a escuchar las peticiones del DT en los mercados de pases uno de los puntos que podría incitarlo a dejar la institución.

