La tajante respuesta de Carlos Caszely a Arturo Vidal tras poner en duda su continuidad en Colo Colo: "Cada jugador..."

Continúan los ecos tras las sorpresivas declaraciones de Arturo Vidal luego de la derrota de Colo Colo en un amistoso ante Deportes Puerto Montt, y es que ahora fue el mítico Carlos Caszely, ídolo del Cacique, quien analizó la posible salida del mediocampista, a quien le dejó un contundente mensaje por sus dichos.

"Si el próximo año no se clasifica a los objetivos, me sentaré con el presidente y veremos la mejor opción. No es una decisión que cualquier jugador pueda tomar, pero soy competitivo", lanzó el 23 colocolino en diálogo con ESPN, en una suerte de ultimátum para el club que, hasta hoy, no está clasificando ni a Copa Sudamericana.

Sus palabras no cayeron del todo bien en el círculo del Eterno Campeón, y fue el mismísimo Caszely quien, en Los Tenores de Radio ADN, primero abordó la criticada renovación automática del 'King' en Macul: "No le puso una pistola al dirigente para que lo contrataran. Lo fueron a buscar, lo trajeron, por lo que hay que respetar el contrato, para bien o para mal".

Sin embargo, el 'rey del metro cuadrado' concluyó que si Vidal duda de seguir en el equipo, la última palabra no la tendrá nadie más que él, más allá del presente de la institución: "Cada jugador es el único que puede decidir cuándo se retira. No hay médico, dirigente, nada. El jugador es el que tiene que tomar la decisión de saber cuándo irse".

¿Cuándo juega Colo Colo?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo dependerá de que consigan un cupo internacional, y la primera de las siete finales que les quedan será ante Coquimbo Unido, duelo programado para el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

