Arturo Vidal rompe el silencio sobre la Kings League tras derrota de Colo Colo: "Si tengo libre..."

Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, Arturo Vidal fue uno de los pocos jugadores de Colo Colo que conversó con la prensa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, instancia donde no solo analizó el complejo momento del Cacique en el campeonato, sino que incluso explicó su polémica participación en la Kings League.

Para comenzar, el volante se deshizo en elogios para el cuadro 'pirata' y hasta les dio su bendición: "Creo que se merecen el puesto en el que están y ojalá puedan ser campeones. Yo creo que el primer tiempo fuimos superiores a ellos, jugamos a lo que queríamos, no entró la pelota y para ganar hay que meter los goles".

"A seguir trabajando. Lo importante que el equipo cada vez mejora más, pero necesitamos ganar. Ahora a preparar el partido que viene, pero creo que el balance del partido fue bueno, los primeros 70 minutos fuimos superiores, no la metimos, no pudimos concretar, tuvimos varias ocasiones y eso nos pasó la cuenta", profundizó.

¿Viajará por la Kings League?

Además, tras ser consultado sobre la Kings League, salió al paso de las críticas y la molestia del club: "Va a ser de acá (la participación), nunca mi intención es ir allá. Si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, viajaré a Brasil. Pero si no, voy a estar acá, capaz que lo tendré que hacer en vivo en mis momentos libres".

"Pero jamás voy a salir de acá de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo", enfatizó Arturo Vidal, respuesta que, por si no era suficiente, le sumó un último mensaje dirigido a todos los que han cuestionado estos días su compromiso con el Cacique en esta tormentosa temporada: "Colo Colo es lo más importante".

Lo pedían a gritos, ahora lo tienen 👊​@kingarturo23 y Shelao serán los capitanes de Chile 🇨🇱​#KWCN pic.twitter.com/INCv9SyDze — Kings League Openbank Americas (@kingsleague_am) October 11, 2025

