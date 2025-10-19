Arturo Vidal rompe el silencio sobre la Kings League tras derrota de Colo Colo: "Si tengo libre..."

Arturo Vidal rompe el silencio por la Kings League

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Verstappen gana en Estados Unidos y Piastri responde

¿Habrá remontada?: Verstappen gana el GP de Estados Unidos y Piastri responde sin miedo
Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana

Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana: "Le dimos tiempo"
Barristas de Everton golpean a jugadores y guardias

Una vergüenza: Barristas de Everton invaden cancha para golpear a jugadores y guardias del recinto
Hinchas de Lanús calientan duelo contra la U

No olvidan la barbarie: Hinchas de Lanús dejan violentas amenazas a la U previo a semis de Sudamericana
Hinchas de Colo Colo estallan contra Cristián Zavala

Hinchas de Colo Colo explotan contra Cristián Zavala en derrota ante Coquimbo Unido: "Jugador de equipo chico"
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."

Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, Arturo Vidal fue uno de los pocos jugadores de Colo Colo que conversó con la prensa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, instancia donde no solo analizó el complejo momento del Cacique en el campeonato, sino que incluso explicó su polémica participación en la Kings League.

Para comenzar, el volante se deshizo en elogios para el cuadro 'pirata' y hasta les dio su bendición: "Creo que se merecen el puesto en el que están y ojalá puedan ser campeones. Yo creo que el primer tiempo fuimos superiores a ellos, jugamos a lo que queríamos, no entró la pelota y para ganar hay que meter los goles".

"A seguir trabajando. Lo importante que el equipo cada vez mejora más, pero necesitamos ganar. Ahora a preparar el partido que viene, pero creo que el balance del partido fue bueno, los primeros 70 minutos fuimos superiores, no la metimos, no pudimos concretar, tuvimos varias ocasiones y eso nos pasó la cuenta", profundizó.

Te puede interesar: No olvidan la barbarie: Hinchas de Lanús dejan violentas amenazas a la U previo a semis de Sudamericana

¿Viajará por la Kings League?

Además, tras ser consultado sobre la Kings League, salió al paso de las críticas y la molestia del club: "Va a ser de acá (la participación), nunca mi intención es ir allá. Si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, viajaré a Brasil. Pero si no, voy a estar acá, capaz que lo tendré que hacer en vivo en mis momentos libres".

"Pero jamás voy a salir de acá de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo", enfatizó Arturo Vidal, respuesta que, por si no era suficiente, le sumó un último mensaje dirigido a todos los que han cuestionado estos días su compromiso con el Cacique en esta tormentosa temporada: "Colo Colo es lo más importante".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

NOTAS DESTACADAS

Verstappen gana en Estados Unidos y Piastri responde

¿Habrá remontada?: Verstappen gana el GP de Estados Unidos y Piastri responde sin miedo
Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana

Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana: "Le dimos tiempo"
Barristas de Everton golpean a jugadores y guardias

Una vergüenza: Barristas de Everton invaden cancha para golpear a jugadores y guardias del recinto
Hinchas de Lanús calientan duelo contra la U

No olvidan la barbarie: Hinchas de Lanús dejan violentas amenazas a la U previo a semis de Sudamericana
Hinchas de Colo Colo estallan contra Cristián Zavala

Hinchas de Colo Colo explotan contra Cristián Zavala en derrota ante Coquimbo Unido: "Jugador de equipo chico"
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile