No olvidan la barbarie: Hinchas de Lanús dejan violentas amenazas a la U previo a semis de Sudamericana

Cada vez queda menos para que Universidad de Chile y Lanús se midan por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y en la antesala del encuentro, los hinchas trasandinos comenzaron a calentar el mano a mano con burlas e incluso amenazas a la U, haciendo referencia a la barbarie que tuvo lugar en Avellaneda.

Así es, con la victoria de Coquimbo Unido ante Colo Colo, la lucha por el Campeonato Nacional parece prácticamente perdida para los azules, por lo que todas las fichas están puestas en el certamen continental, donde esta semana darán el puntapié inicial a los 180 minutos que separan a los laicos de la gran final.

Sin embargo, no solo en nuestro país están ilusionados, pues al otro lado de la cordillera parece haber confianza de sobra, y es que los fanáticos del cuadro 'granate' le dejaron potentes mensajes al elenco dirigido por Gustavo Álvarez, sobrepasando lo futbolístico y recordando los graves incidentes que marcaron el torneo.

En un video publicado por el canal de YouTube Momento Granate, los hinchas de Lanús no se guardaron nada en la previa contra la U: "Chileno, así como te castigó el 'Rojo', acá también te vamos a castigar", lanzó un grupo ironizando con lo ocurrido en el estadio de Independiente. "Te vamos a matar, chileno, te vamos a matar", gritaban también eufóricos.

Hinchas de Lanús calientan el duelo contra la U.

¿Cuándo juegan la U y Lanús?

Con un clima que se pone cada vez más hostil, Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional desde las 19:00 horas, donde sin espectadores por el castigo de Conmebol, el Romántico Viajero intentará dar el primer golpe en estas semifinales de la Copa Sudamericana.

