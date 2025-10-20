¿Habrá remontada?: Verstappen gana el GP de Estados Unidos y Piastri responde sin miedo

Max Verstappen volvió a demostrar que no está dispuesto a dejar ir tan fácilmente el campeonato de la Fórmula 1 esta temporada y hoy se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos, con lo que sigue firme a la caza de los McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes marchan en la primera y segunda posición respectivamente.

Efectivamente, el piloto de Red Bull coronó este domingo un fin de semana redondo en el circuito de Austin, donde luego de quedarse con la pole position, hoy selló su triunfo y la obtención de valiosos 25 puntos, llegando a un total de 306 unidades este año, alzándose como tercero de la tabla solo por debajo de Piastri (346) y Norris (332).

¿Quiénes acompañaron al neerlandés en el podio? El propio Norris y Charles Leclerc de Ferrari, mientras que Lewis Hamilton se adjudicó la cuarta plaza de la carrera de Norteamérica. Por su parte, Piastri sigue dejando puntos y aparece recién en la quinta posición, alimentando más que nunca la ilusión de Verstappen de quitarle la punta en lo que se viene.

El líder ni se inmuta

Tras ser consultado por sus últimas actuaciones, donde quedó tercero en Italia, abandonó en Bakú, fue cuarto en Singapur y hoy nuevamente no estuvo a la altura, Oscar Piastri no se mostró realmente preocupado por el repunte de Verstappen y sacó pecho por su liderato: "Sigo creyendo plenamente que puedo ganar el campeonato".

"Aún falta mucho para que termine el campeonato, y sigue siendo una pelea para Max de todos modos. Obviamente ha recortado rápido, pero no es exactamente una diferencia pequeña con cinco carreras por disputar. Así que creo que si podemos recuperar nuestro ritmo, las cosas se resolverán por sí solas", cerró el hombre de McLaren.

