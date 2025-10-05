Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores

Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Por: Kevin Vejar

La jornada de este domingo, George Russell se quedó con el primer puesto en el Gran Premio de Singapur, aunque el circuito de Marina Bay no solo estuvo marcado por el triunfo del piloto de Mercedes, sino que también por el bicampeonato de la escudería McLaren, que aseguró matemáticamente el título de Constructores.

El británico de 27 años, que inició la carrera en la 'pole position', consiguió su segunda victoria en la presente temporada de la Fórmula 1, alzándose en lo más alto de un podio que completaron Max Verstappen (Red Bull) y su compatriota Lando Norris (McLaren), mientras que Oscar Piastri, líder de la competencia, finalizó cuarto.

La quinta ubicación se la adjudicó el otro hombre de Mercedes, Kimi Antonelli, mientras que los dos representantes de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, continúan sin ser protagonistas este 2025, finalizando hoy en el sexto y séptimo lugar respectivamente. Alonso, Bearman y Sainz concluyeron el top 10.

McLaren bicampeón

Si bien Max Verstappen acortó un poco más la distancia con los McLaren en la tabla general, donde marcha tercero con 273 puntos solo por debajo de Piastri (336) y Norris (314), poco y nada empañó esto la celebración de la escudería de Woking, que revalidó de forma matemática el título Mundial de Constructores de la Fórmula 1.

Precisamente a falta de seis jornadas para que concluya la temporada, el equipo 'papaya' se convirtió en el segundo con más Campeonatos de Constructores en la historia de la F1, donde ya suman 10 conquistas, una por delante de Williams (9) y aún bastante lejos de Ferrari, líder de esta materia con un total de 16 trofeos.

