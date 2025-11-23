¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo

Universidad Católica consiguió un trascendental triunfo ante Palestino y se aferró más que nunca al anhelado 'Chile 2' a la Copa Libertadores 2026, y tras el partido salió a luz la decisión que habría tomado la dirigencia respecto al incierto futuro de una de las figuras del equipo cruzado en la presente campaña.

Así es, con goles de Fernando Zampedri y Eduard Bello, además de un solitario descuento de Junior Marabel para la visita, 'La Franja' se impuso por 2-1 en el Claro Arena, alcanzó los 54 puntos, y quedando tan solo dos fechas tiene la primera opción para acceder a la fase de grupos de la próxima Libertadores como sublíder del Campeonato.

Precisamente con miras a su inminente participación en el certamen continental es que la UC deberá conformar un plantel que esté a la altura, y hay importantes novedades respecto a ello, pues los altos mandos del club ya están gestionando la situación de uno de los artífices de la victoria de ayer: el venezolano Bello.

Bello seguiría en la UC

Como bien es sabido, Eduard Bello se encuentra a préstamo en Universidad Católica desde Barcelona de Ecuador, y si bien arrancó con algunas dudas, poco a poco fue ganándose la confianza de los hinchas con sus actuaciones, hasta convertirse en una pieza fundamental del esquema del técnico Daniel Garnero en la actualidad.

Ante ello, según indicó el medio partidario Punto Cruzado, la dirigencia tomó cartas en el asunto, inició conversaciones con el entorno del jugador y el objetivo está más que claro: quieren extender su préstamo por al menos una temporada más, e incluso podría haber novedades en los próximos días.

