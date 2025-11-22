Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U: "Un desafío interesante"

Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U

Por: Kevin Vejar

La temporada 2025 está llegando a su fin y todo parece indicar que la aventura del técnico Gustavo Álvarez junto a Universidad de Chile también, y mientras los azules buscan un reemplazo para el trasandino, fue Juan Cristóbal Guarello quien se la jugó con el que debería asumir como nuevo DT de la U.

En conversación con Bolavip, el excéntrico comunicador propuso que Francisco Meneghini sea el próximo entrenador 'laico': "Nunca ha tenido ese desafío de equipo grande, ha estado en medianos, como O'Higgins y Everton. Tampoco es que haya estado en equipos chicos, peleando abajo, pasando miedo y frío".

"Está en un equipo mediano, pero que tampoco es prioridad salir campeones, por ahí meterse en una copa", explicó sobre el actual estratega del cuadro rancagüino, asegurando que podría ser la solución: "Nunca ha tenido la presión absoluta de pelear fuerte arriba. Fíjate que podría ser un desafío interesante".

Guarello pide ver a Francisco Meneghini en la U.

"No lo hemos visto en esa parada, pero en una de esas funciona. Además, es un nombre ligado a la U", insistió Guarello, aunque en el cierre aprovechó de dejarle una sutil pero importante advertencia a toda la dirigencia de Universidad de Chile: "Ahora, que vaya a funcionar es otra historia, pero no lo descartaría".

¿Cuándo juega la U?

Palabras más, palabras menos, la única certeza es que a Gustavo Álvarez le restan por lo menos tres partidos más como técnico de la U, y la primera de estas verdaderas finales en su lucha por el 'Chile 2' a Copa Libertadores será precisamente ante O'Higgins, duelo programado para este domingo desde las 18:00 horas.

