¿Llegará a un grande?: Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC

Se acerca el cierre de la temporada, y con miras al 2026, una de las figuras de la primera estrella de Coquimbo Unido en la historia del Campeonato Nacional podría dar el salto a un grande, pues Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica estarían muy interesados en hacerse con su fichaje en este mercado.

Por supuesto, hablamos de Bruno Cabrera, defensor central que a sus 28 años no solo escribió su nombre para siempre en el elenco 'pirata', sino que también se volvió uno de los jugadores más apetecidos del libro de pases, e incluso los tres grandes tuvieron su primer acercamiento para conocer condiciones.

Sin embargo, según indicó AS Chile, hay una institución que corre con ventaja, pues sería clave el rol de un vejo conocido del zaguero aurinegro: "Los albos son los que han demostrado mayor interés. Fernando Ortiz, entrenador del Cacique, lo conoce, ya que lo dirigió en la reserva de Estudiantes de La Plata".

Bruno Cabrera es seguido por Colo Colo, la U y Católica.

Eso sí, el citado medio advierte que por más que el 'popular' tenga la primera opción, no se descarta que el defensa parta al extranjero: "El futuro de Bruno Cabrera también podría estar fuera de Chile, debido a que su agencia de representación ha sostenido conversaciones con varios clubes del fútbol mexicano".

¿Cuánto cuesta Bruno Cabrera?

Considerando que el contrato de Bruno Cabrera con Coquimbo Unido se extiende hasta diciembre del 2026, solo existen dos vías para llevárselo: negociar con los 'piratas' o incluso hacer efectiva la cláusula de rescisión del trasandino, la cual ronda los 600 mil dólares, precio que ya estudian Colo Colo, la U y la UC.

