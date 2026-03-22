Hija de once meses de Tanza Varela está hospitalizada y sin diagnóstico claro: ¿Qué le pasó?

Tanza Varela

Por: Paula Osorio

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Tanza Varela ha sufrido horas de terror luego de que Roma, su hija de solo 11 meses, se enfrentara a una desafortunada situación.

Durante la noche de este sábado, la figura pública comenzó a postear en sus historias de Instagram: "Estamos en urgencias, a la Roma le picó un bicho... algún experto en picadas por favor? Para poder mandar unas cuantas fotos (...) Se le ha puesto morado".

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"Busco dermatólogo, estamos en urgencias, pero al menos para hablar por WhatsApp, por favor, se los agradezco mucho", escribió en otra historia con la foto de su hija.

En otro video, Tanza indicó que Roma quedó hospitalizada y el pie que había sufrido la picadura se ponía cada vez mas negro. "No saben qué es (...) estamos hechos mierda", dijo por la angustiante situación al mismo tiempo que pedía que recen por su hija. "Si le pasa algo a Roma se me acaba la vida", cerró.

Horas más tarde, la actriz hizo una publicación explicando más detalles de la situación. "A nuestra Roma le picó una araña de Rincón", comenzó diciendo, y que luego sería corregido.

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"Próximo domingo cumple 1 año así es que mándenos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana", explicó.

Finalmente, durante las últimas horas Varela descartó la picadura de una Araña de Rincón, con lo cual demostró alivio, pero mantiene su preocupación al mencionar que su hija permanece internada por no tener un diagnóstico claro.

"Ayer sábado en la mañana algo le picó a la Roma mientras jugaba en el jardín de nuestra casa como todos los días. Esto se empezó a poner muy feo y todos los rasguños o heridas que la Roma tenía desde antes, se pusieron rojo fluorescente. La patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente", señaló.

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