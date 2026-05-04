Diego Sánchez responde a los burlescos cánticos de la hinchada de Colo Colo: "Lo que me griten..."

Colo Colo derrotó por 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental en un partido donde Diego Sánchez fue protagonista por un curioso episodio, y es que los hinchas locales le dedicaron al excéntrico guardameta burlescos cánticos que por supuesto tuvieron una respuesta por parte del 'Mono' finalizado el duelo.

Resulta que durante el lanzamiento penal donde Maximiliano Romero abrió la cuenta para el cuadro 'popular', el golero 'pirata' intentó distraer al atacante, primero leyendo un papel que aparentemente indicaba hacia dónde patearía, y luego procedió a realizar uno de sus ya característicos bailes en el arco.

Sin embargo, sus tácticas no dieron frutos y el atacante argentino lo venció en este mano a mano, y luego del pitazo final, justo después de los agónicos goles de Javier Correa, los asistentes de la 'Ruca' comenzaron a cantarle al arquero rival, ironizando con su actuación en el penal: "baila, 'Mono', baila".

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Diego Sánchez se toma los cánticos con humor

En zona mixta, Diego Sánchez atendió a los medios que acudieron al recinto colocolino, y tras ser consultado por su reacción a los picantes cánticos de los hinchas del Cacique, aseguró tomárselos de la mejor manera: "Me encanta, está bien. Es parte de, es parte del show. No tengo nada que decir".

De hecho, el capitán aurinegro aprovechó de destacar el comportamiento de la parcialidad local, dejando más que claro que las burlas se volvieron algo simplemente anecdótico: "La gente se portó muy bien y se portó muy bien con la gente de Coquimbo también. Lo que me griten da lo mismo, está bien".

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