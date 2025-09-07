Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos

Semifinales Copa Chile

Por: Redacción El Periscopio

La Copa Chile 2025 ya entró en su recta decisiva y solo cuatro equipos siguen en carrera por alcanzar la gran final. Deportes Limache, Deportes La Serena, Audax Italiano y Huachipato buscarán quedarse con el título en una serie de duelos que prometen máxima emoción y que serán transmitidos por TNT Sports Premium y HBO Max.

Resultados y partidos de ida y vuelta

El primer choque de semifinales ya se disputó este domingo 7 de septiembre en el Estadio Lucio Fariña Fernández, donde Deportes Limache y Deportes La Serena igualaron 0-0, dejando todo abierto para el partido de vuelta.

El segundo emparejamiento tendrá como protagonistas a Audax Italiano y Huachipato, que se medirán primero en La Florida y luego en Talcahuano para definir al finalista.

📅 Programación oficial de semifinales Copa Chile 2025

  • Domingo 7 de septiembre
    ⚽ Deportes Limache 0-0 Deportes La Serena
    ⏰ 20:00 hrs | Estadio Lucio Fariña Fernández
    📺 TNT Sports Premium – HBO Max

Lee también: Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias

  • Lunes 29 de septiembre
    ⚽ Audax Italiano vs Huachipato (ida)
    ⏰ 19:00 hrs | Estadio Bicentenario de La Florida
    📺 TNT Sports Premium – HBO Max

  • Domingo 5 de octubre
    ⚽ Huachipato vs Audax Italiano (vuelta)
    ⏰ 17:30 hrs | Estadio Huachipato
    📺 TNT Sports Premium – HBO Max

  • Domingo 12 de octubre
    ⚽ Deportes La Serena vs Deportes Limache (vuelta)
    ⏰ 15:00 hrs | Estadio La Portada
    📺 TNT Sports Premium – HBO Max

¿Dónde ver la Copa Chile 2025 en vivo?

Todos los partidos de semifinales se podrán seguir en vivo y en directo por TNT Sports Premium, además de la plataforma de streaming HBO Max, que transmitirá cada encuentro para los fanáticos en Chile y el extranjero.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos

