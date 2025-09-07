Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Por: Redacción El Periscopio
La Copa Chile 2025 ya entró en su recta decisiva y solo cuatro equipos siguen en carrera por alcanzar la gran final. Deportes Limache, Deportes La Serena, Audax Italiano y Huachipato buscarán quedarse con el título en una serie de duelos que prometen máxima emoción y que serán transmitidos por TNT Sports Premium y HBO Max.
Resultados y partidos de ida y vuelta
El primer choque de semifinales ya se disputó este domingo 7 de septiembre en el Estadio Lucio Fariña Fernández, donde Deportes Limache y Deportes La Serena igualaron 0-0, dejando todo abierto para el partido de vuelta.
El segundo emparejamiento tendrá como protagonistas a Audax Italiano y Huachipato, que se medirán primero en La Florida y luego en Talcahuano para definir al finalista.
📅 Programación oficial de semifinales Copa Chile 2025
- Domingo 7 de septiembre
⚽ Deportes Limache 0-0 Deportes La Serena
⏰ 20:00 hrs | Estadio Lucio Fariña Fernández
📺 TNT Sports Premium – HBO Max
- Lunes 29 de septiembre
⚽ Audax Italiano vs Huachipato (ida)
⏰ 19:00 hrs | Estadio Bicentenario de La Florida
📺 TNT Sports Premium – HBO Max
- Domingo 5 de octubre
⚽ Huachipato vs Audax Italiano (vuelta)
⏰ 17:30 hrs | Estadio Huachipato
📺 TNT Sports Premium – HBO Max
- Domingo 12 de octubre
⚽ Deportes La Serena vs Deportes Limache (vuelta)
⏰ 15:00 hrs | Estadio La Portada
📺 TNT Sports Premium – HBO Max
¿Dónde ver la Copa Chile 2025 en vivo?
Todos los partidos de semifinales se podrán seguir en vivo y en directo por TNT Sports Premium, además de la plataforma de streaming HBO Max, que transmitirá cada encuentro para los fanáticos en Chile y el extranjero.
