Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos

La Copa Chile 2025 ya entró en su recta decisiva y solo cuatro equipos siguen en carrera por alcanzar la gran final. Deportes Limache, Deportes La Serena, Audax Italiano y Huachipato buscarán quedarse con el título en una serie de duelos que prometen máxima emoción y que serán transmitidos por TNT Sports Premium y HBO Max.

Resultados y partidos de ida y vuelta

El primer choque de semifinales ya se disputó este domingo 7 de septiembre en el Estadio Lucio Fariña Fernández, donde Deportes Limache y Deportes La Serena igualaron 0-0, dejando todo abierto para el partido de vuelta.

El segundo emparejamiento tendrá como protagonistas a Audax Italiano y Huachipato, que se medirán primero en La Florida y luego en Talcahuano para definir al finalista.

📅 Programación oficial de semifinales Copa Chile 2025

Domingo 7 de septiembre

⚽ Deportes Limache 0-0 Deportes La Serena

⏰ 20:00 hrs | Estadio Lucio Fariña Fernández

📺 TNT Sports Premium – HBO Max

Lunes 29 de septiembre

⚽ Audax Italiano vs Huachipato (ida)

⏰ 19:00 hrs | Estadio Bicentenario de La Florida

📺 TNT Sports Premium – HBO Max

Domingo 5 de octubre

⚽ Huachipato vs Audax Italiano (vuelta)

⏰ 17:30 hrs | Estadio Huachipato

📺 TNT Sports Premium – HBO Max

Domingo 12 de octubre

⚽ Deportes La Serena vs Deportes Limache (vuelta)

⏰ 15:00 hrs | Estadio La Portada

📺 TNT Sports Premium – HBO Max

¿Dónde ver la Copa Chile 2025 en vivo?

Todos los partidos de semifinales se podrán seguir en vivo y en directo por TNT Sports Premium, además de la plataforma de streaming HBO Max, que transmitirá cada encuentro para los fanáticos en Chile y el extranjero.

