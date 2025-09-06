Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias

Racha negativa y ajustes en el banco

Curicó Unido sigue en apuros en la Primera B, ubicado en los últimos puestos de la tabla con 24 puntos, mientras que Unión San Felipe avanzó hasta la posición 12 con 26 unidades.

Debido a los malos resultados, el club decidió prescindir de Emiliano Astorga, quien asumió la dirección técnica en julio y acumuló ocho partidos sin lograr victorias entre Copa Chile y liga, sumando cuatro empates y cuatro derrotas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Mauricio Benavente toma el mando

Tras la noticia, desde la institución comunicaron que Mauricio Benavente asumirá como técnico interino y liderará al equipo en el próximo compromiso frente a San Luis, programado para el sábado 13.

El cambio en la banca busca reactivar el rendimiento del equipo del Maule y ofrecer un nuevo impulso en la lucha por mantenerse competitivo en la Liga de Ascenso, donde los últimos resultados han generado preocupación en la hinchada y directiva.

Te puede interesar: ¡Tras derrota ante Curicó! Jugador de Universidad de Chile se llena de críticas