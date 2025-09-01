Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos

La cuenta regresiva comenzó para los más fanáticos del balón pie: del 27 de septiembre al 19 de octubre, Chile será sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, uno de los torneos de fútbol juvenil más prestigiosos del planeta. Con 24 selecciones, cuatro ciudades anfitrionas y un formato lleno de emoción, el campeonato promete estadios llenos, figuras emergentes y la ilusión de la Roja Sub-20 jugando en casa.

Dónde ver la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile

En esta oportunidad, La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV, que emitirá los 52 encuentros a través de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD) y su plataforma de streaming DGO. Además, los usuarios de Prime Video también podrán acceder al contenido. De esos 52 partidos, 38 serán exclusivos, incluyendo duelos de alto impacto como:

Marruecos vs. España

Francia vs. Sudáfrica

España vs. Brasil

La cobertura contará con análisis tácticos, entrevistas exclusivas y contenido especial para los fanáticos.

El formato del torneo

El Mundial Sub-20 reúne a 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. Clasifican a octavos de final los dos primeros de cada grupo, más los cuatro mejores terceros.

Distribución de cupos:

Sudamérica: 5 (incluido Chile como anfitrión)

Europa: 5

África: 4

Asia: 4

Concacaf: 4

Oceanía: 2

Ciudades y estadios del Mundial Sub-20

Los encuentros se jugarán en cuatro ciudades: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, con los siguientes recintos:

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – 48 mil espectadores

– 48 mil espectadores Estadio El Teniente (Rancagua) – 14 mil espectadores

(Rancagua) – 14 mil espectadores Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso) – 20 mil espectadores

(Valparaíso) – 20 mil espectadores Estadio Fiscal Bicentenario (Talca) – 16 mil espectadores

Los grupos más atractivos

Grupo C (Brasil, México, Marruecos y España): catalogado como “el grupo de la muerte” por reunir potencias juveniles.

catalogado como “el grupo de la muerte” por reunir potencias juveniles. Grupo B (Corea del Sur, Panamá, Paraguay y Ucrania): considerado el más parejo y accesible.

Entradas y precios

Los tickets están disponibles desde:

$4.000 CLP adultos

$3.000 CLP niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida

Gratis para menores de 3 años acompañados

Para semifinales y final, los precios parten en $5.000 CLP.

La cuna de las futuras estrellas

Este torneo ha visto despegar a ídolos como Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland y Luis Suárez. En Chile, nombres como Marcelo Salas (1993) y la Generación Dorada del 2007 (Isla, Vidal, Sánchez y Medel) dejaron huella en la historia del certamen.

En la edición 2025 destacan promesas como:

Claudio Echeverri (Argentina)

Franco Mastantuono (Argentina)

Neiser Villarreal (Colombia)

Pedrinho (Brasil)

Tour del trofeo y mascota oficial

Antes del pitazo inicial, el trofeo recorrerá Chile del 2 al 23 de septiembre, visitando ciudades como Rancagua, Ñuñoa, Puerto Williams, La Tirana, Pozo Almonte, Talca y Valparaíso.

El torneo también presentó a su mascota oficial: Vito, una vizcacha chilena que simboliza vitalidad, energía y hospitalidad, reflejando el espíritu del país anfitrión.

27/09/25 - FASE DE GRUPOS

PARTIDO HORA CIUDAD GRUPO TRANSMISIÓN JAPÓN vs. EGIPTO 17:00 Santiago A DSPORTS (610 y 1610) / DGO COREA DEL SUR vs. UCRANIA 17:00 Valparaiso B DSPORTS (610 y 1610) / DGO CHILE vs. NUEVA ZELANDA 20:00

Santiago



A DSPORTS (610 y 1610) / DGO / CHILEVISIÓN PARAGUAY vs. PANAMÁ 20:00 Valparaiso B DSPORTS (610 y 1610) / DGO

28/09/25 - FASE DE GRUPOS

29/09/25 - FASE DE GRUPOS

PARTIDO HORA CIUDAD GRUPO TRANSMISIÓN FRANCIA vs. SUDÁFRICA 17:00 Rancagua A DSPORTS (610 y 1610) / DGO NORUEGA vs. NIGERIA 17:00

Talca



B DSPORTS (610 y 1610) / DGO ESTADOS UNIDOS vs. NUEVA CALEDONIA 20:00

Rancagua



A DSPORTS (610 y 1610) / DGO COLOMBIA vs. ARABIA SAUDITA 20:00

Talca



B DSPORTS (610 y 1610) / DGO / CHILEVISIÓN

30/09/25 - FASE DE GRUPOS

01/10/25 - FASE DE GRUPOS

02/10/25 - FASE DE GRUPOS

03/10/25 - FASE DE GRUPOS

04/10/25 - FASE DE GRUPOS

05/10/25 - FASE DE GRUPOS