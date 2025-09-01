Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos
Por: Paula Osorio
NOTAS DESTACADAS
La cuenta regresiva comenzó para los más fanáticos del balón pie: del 27 de septiembre al 19 de octubre, Chile será sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, uno de los torneos de fútbol juvenil más prestigiosos del planeta. Con 24 selecciones, cuatro ciudades anfitrionas y un formato lleno de emoción, el campeonato promete estadios llenos, figuras emergentes y la ilusión de la Roja Sub-20 jugando en casa.
Dónde ver la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile
En esta oportunidad, La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV, que emitirá los 52 encuentros a través de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD) y su plataforma de streaming DGO. Además, los usuarios de Prime Video también podrán acceder al contenido. De esos 52 partidos, 38 serán exclusivos, incluyendo duelos de alto impacto como:
- Marruecos vs. España
- Francia vs. Sudáfrica
- España vs. Brasil
La cobertura contará con análisis tácticos, entrevistas exclusivas y contenido especial para los fanáticos.
El formato del torneo
El Mundial Sub-20 reúne a 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. Clasifican a octavos de final los dos primeros de cada grupo, más los cuatro mejores terceros.
Distribución de cupos:
- Sudamérica: 5 (incluido Chile como anfitrión)
- Europa: 5
- África: 4
- Asia: 4
- Concacaf: 4
- Oceanía: 2
Ciudades y estadios del Mundial Sub-20
Los encuentros se jugarán en cuatro ciudades: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, con los siguientes recintos:
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – 48 mil espectadores
- Estadio El Teniente (Rancagua) – 14 mil espectadores
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso) – 20 mil espectadores
- Estadio Fiscal Bicentenario (Talca) – 16 mil espectadores
Los grupos más atractivos
- Grupo C (Brasil, México, Marruecos y España): catalogado como “el grupo de la muerte” por reunir potencias juveniles.
- Grupo B (Corea del Sur, Panamá, Paraguay y Ucrania): considerado el más parejo y accesible.
Entradas y precios
Los tickets están disponibles desde:
- $4.000 CLP adultos
- $3.000 CLP niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida
- Gratis para menores de 3 años acompañados
Para semifinales y final, los precios parten en $5.000 CLP.
La cuna de las futuras estrellas
Este torneo ha visto despegar a ídolos como Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland y Luis Suárez. En Chile, nombres como Marcelo Salas (1993) y la Generación Dorada del 2007 (Isla, Vidal, Sánchez y Medel) dejaron huella en la historia del certamen.
En la edición 2025 destacan promesas como:
- Claudio Echeverri (Argentina)
- Franco Mastantuono (Argentina)
- Neiser Villarreal (Colombia)
- Pedrinho (Brasil)
Tour del trofeo y mascota oficial
Antes del pitazo inicial, el trofeo recorrerá Chile del 2 al 23 de septiembre, visitando ciudades como Rancagua, Ñuñoa, Puerto Williams, La Tirana, Pozo Almonte, Talca y Valparaíso.
El torneo también presentó a su mascota oficial: Vito, una vizcacha chilena que simboliza vitalidad, energía y hospitalidad, reflejando el espíritu del país anfitrión.
27/09/25 - FASE DE GRUPOS
|PARTIDO
|HORA
|CIUDAD
|GRUPO
|TRANSMISIÓN
|JAPÓN vs. EGIPTO
|17:00
|Santiago
|A
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO
|COREA DEL SUR vs. UCRANIA
|17:00
|Valparaiso
|B
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO
|CHILE vs. NUEVA ZELANDA
|20:00
Santiago
|A
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO / CHILEVISIÓN
|PARAGUAY vs. PANAMÁ
|20:00
|Valparaiso
|B
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO
28/09/25 - FASE DE GRUPOS
29/09/25 - FASE DE GRUPOS
|PARTIDO
|HORA
|CIUDAD
|GRUPO
|TRANSMISIÓN
|FRANCIA vs. SUDÁFRICA
|17:00
|Rancagua
|A
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO
|NORUEGA vs. NIGERIA
|17:00
Talca
|B
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO
|ESTADOS UNIDOS vs. NUEVA CALEDONIA
|20:00
Rancagua
|A
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO
|COLOMBIA vs. ARABIA SAUDITA
|20:00
Talca
|B
|DSPORTS (610 y 1610) / DGO / CHILEVISIÓN
30/09/25 - FASE DE GRUPOS
01/10/25 - FASE DE GRUPOS
02/10/25 - FASE DE GRUPOS
03/10/25 - FASE DE GRUPOS
04/10/25 - FASE DE GRUPOS
05/10/25 - FASE DE GRUPOS