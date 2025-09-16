Robert Redford, ícono del cine estadounidense, murió a los 89 años: Meryl Streep le dedicó emotiva despedida

Robert Redford

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League
Impactante simulacro por Fiestas Patrias busca generar conciencia

“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias
Tenista fue suspendido de por vida.

¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos
La Florida

Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”
presidente Gabriel Boric

“Ya no le caigo tan mal”: Presidente Boric protagonizó divertido momento con “Mono Sánchez” en La Pampilla
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en la gira asiática.

¡Sigue a paso firme! Alejandro Tabilo se anota una nueva victoria en la gira asiática
Arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¡Comienza la acción! Arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores
Martina Weil se quedó en la semifinal del Mundial de Atletismo.

¡Más cerca imposible! Martina Weil queda fuera del Mundial de Atletismo por casi nada
Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo.

Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo y da fecha de su posible retorno

A los 89 años perdió la vida Robert Redford, reconocido actor, promotor cultural y figura del activismo en Estados Unidos. La triste noticia fue comunicada por su representante, Cindi Berger, en declaraciones al diario The New York Times.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, señaló Berger.

Según consignó el citado medio, el ícono de Hollywood murió mientras descansaba en horas de la madrugada. Hasta ahora no se han precisado las razones de su fallecimiento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Hollywood de Luto 

Tras darse a conocer la muerte, diversas figuras del mundo artístico salieron a despedirse del reconocido intérprete. Meryl Streep, quien trabajó con Redford en Out of Africa, declaró a través de un comunicado: "Uno de los leones ha fallecido. Descansa en paz, mi querido amigo".

Jane Fonda, quien también compartió pantalla con el fallecido actor en Barefoot in the Park, le dedicó un emotivo adiós. "Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido", expresó a través de un comunicado. "No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando", señaló. 

Otro que compartió su tristeza tras la partida del también director, fue el icónico actor, Morgan Freeman. “Hay ciertas personas con las que sabes que conectarás. Después de trabajar con Robert Redford en Brubaker en 1980, nos hicimos amigos al instante. Volver a trabajar con él en Una vida inconclusa fue un sueño hecho realidad”, escribió en su cuenta de X. “Descansa en paz, amigo”, cerró. 

Un poco más alejado de las pantallas, el famoso escritor de terror, Stephen King, también dejó unas emotivas palabras en la mencionada red social. “Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años”, homenajeó.

Condolencias para la familia de Robert Redford”, dijo el actor canadience William Shatner en X, sumándose a los miles de comentarios que lamentaron el fallecimiento. Incluso, la famosa cadena televisiva de animación para adultos, Adult Swim, dejó sus condolencias junto a un GIF en señal de respeto por la gran carrera de Redford.

¿Quién fue Robert Redford? 

Nacido en 1936 en Santa Mónica, California, el intérprete dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. No solo brilló como actor y director en Hollywood, sino que también impulsó el cine independiente al fundar el Festival de Sundance, consolidándose como una de las figuras más influyentes del séptimo arte estadounidense. “Sus exitosas películas a menudo ayudaron a Estados Unidos a encontrar sentido a sí mismo”, destacaron desde el The New York Times.

A lo largo de su carrera, Robert Redford encabezó producciones que marcaron época en Hollywood. Entre los títulos más recordados se encuentran Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), The Great Gatsby (1974) y All the President’s Men (1976), centrada en el escándalo Watergate. También compartió pantalla con Jane Fonda en Barefoot in the Park (1967) y con Meryl Streep en Out of Africa (1985), además de una extensa filmografía que consolidó su estatus como leyenda del cine. 

Te puede interesar leer: Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano

Luego de consolidarse como una de las grandes estrellas de la actuación, Robert Redford dio el salto a la dirección. Con su ópera prima Ordinary People (1980), obtuvo en 1981 el Premio Óscar como mejor director.

Como gestor cultural, agitó el circuito cinematográfico global al fundar en 1983, junto a otras personalidades de Utah, el Festival de Sundance, instancia que con los años se convertiría en un faro ineludible para el cine independiente. Luego, tras una extensa carrera, anunció en 2018 su retiro de la actuación: “Llevo haciéndolo desde los 21 años… ya es suficiente”, expresó en ese entonces. 

Fuera del ámbito cinematográfico, Redford destacó por su compromiso político y social. Fue pionero en la defensa del medio ambiente, abogando por la protección de la naturaleza cuando aún no era un tema central en la agenda pública. Además, plasmó su mirada crítica sobre la historia reciente de Estados Unidos en el libro The Outlaw Trail y asumió posturas firmes frente a los conflictos sociales en Utah, estado en el que residió hasta el final de su vida.

Uno de los hitos más recordados de su activismo ocurrió en 2015, cuando participó en una sesión de la ONU dedicada al cambio climático. Allí se definió con sencillez y contundencia: “actor de profesión, pero un activista por naturaleza”.

NOTAS DESTACADAS

Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League
Impactante simulacro por Fiestas Patrias busca generar conciencia

“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias
Tenista fue suspendido de por vida.

¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos
La Florida

Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”
presidente Gabriel Boric

“Ya no le caigo tan mal”: Presidente Boric protagonizó divertido momento con “Mono Sánchez” en La Pampilla
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en la gira asiática.

¡Sigue a paso firme! Alejandro Tabilo se anota una nueva victoria en la gira asiática
Arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¡Comienza la acción! Arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores
Martina Weil se quedó en la semifinal del Mundial de Atletismo.

¡Más cerca imposible! Martina Weil queda fuera del Mundial de Atletismo por casi nada
Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo.

Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo y da fecha de su posible retorno
ANFP ordena terminar transmisión de partido femenino.

Dictadura de la ANFP: Obligan a cortar transmisión de partido nacional en vivo y en directo
Fernando Solabarrieta hace añicos a Pablo Milad.

Hasta con insultos: Fernando Solabarrieta fulmina a Pablo Milad por Supercopa
u de chile tiene un importante lesionado.

A buscar reemplazo: U de Chile pierde importante jugador para su duelo contra Alianza Lima
Chilenos que siguen vivos en Copa Libertadores.

Van por la Gloria Eterna: Los chilenos que quedan en carrera para ganar la Copa Libertadores
Gustavo Quinteros será DT de este equipo.

Se cansó de esperar a la ANFP: Gustavo Quinteros es nuevo DT de gigante club sudamericano
Parada Militar

¿Cuándo y dónde verla? Parada Militar 2025 presentará espectacular acto de paracaidismo
Reforma de Pensiones

¡Con un aumento histórico! Chile da un gran paso con nueva Reforma de Pensiones
Alexis Sánchez sigue sumando puntos en Sevilla.

¡Los tiene maravillados! El gesto de Alexis Sánchez que encanta a los hinchas del Sevilla
trabajador recibió millonario sueldo por error y ahora fue absuelto

¡Nunca devolvió el dinero! Trabajador que recibió sueldo de $165 millones por error fue absuelto
Universidad de Chile se quedó con la Supercopa al vencer a Colo Colo.

¡Sorprendieron a todos! Celebración de Universidad de Chile afecta Copa Davis