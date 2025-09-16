Robert Redford, ícono del cine estadounidense, murió a los 89 años: Meryl Streep le dedicó emotiva despedida

A los 89 años perdió la vida Robert Redford, reconocido actor, promotor cultural y figura del activismo en Estados Unidos. La triste noticia fue comunicada por su representante, Cindi Berger, en declaraciones al diario The New York Times.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, señaló Berger.

Según consignó el citado medio, el ícono de Hollywood murió mientras descansaba en horas de la madrugada. Hasta ahora no se han precisado las razones de su fallecimiento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Hollywood de Luto

Tras darse a conocer la muerte, diversas figuras del mundo artístico salieron a despedirse del reconocido intérprete. Meryl Streep, quien trabajó con Redford en Out of Africa, declaró a través de un comunicado: "Uno de los leones ha fallecido. Descansa en paz, mi querido amigo".

Jane Fonda, quien también compartió pantalla con el fallecido actor en Barefoot in the Park, le dedicó un emotivo adiós. "Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido", expresó a través de un comunicado. "No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando", señaló.

Otro que compartió su tristeza tras la partida del también director, fue el icónico actor, Morgan Freeman. “Hay ciertas personas con las que sabes que conectarás. Después de trabajar con Robert Redford en Brubaker en 1980, nos hicimos amigos al instante. Volver a trabajar con él en Una vida inconclusa fue un sueño hecho realidad”, escribió en su cuenta de X. “Descansa en paz, amigo”, cerró.

Un poco más alejado de las pantallas, el famoso escritor de terror, Stephen King, también dejó unas emotivas palabras en la mencionada red social. “Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años”, homenajeó.

“Condolencias para la familia de Robert Redford”, dijo el actor canadience William Shatner en X, sumándose a los miles de comentarios que lamentaron el fallecimiento. Incluso, la famosa cadena televisiva de animación para adultos, Adult Swim, dejó sus condolencias junto a un GIF en señal de respeto por la gran carrera de Redford.

There are certain people you know that you’re going to click with. After working with Robert Redford on Brubaker in 1980, we instantly became friends. Working with him again in An Unfinished Life was a dream come true.



Rest peacefully, my friend. pic.twitter.com/gYEgi8YiFt — Morgan Freeman (@morgan_freeman) September 16, 2025

Robert Redford has passed away. He was part of a new and exciting Hollywood in the 70s and 80s. Hard to believe he was 89. — Stephen King (@StephenKing) September 16, 2025

Condolences to the family of Robert Redford. 😔 — William Shatner (@WilliamShatner) September 16, 2025

RIP Robert Redford pic.twitter.com/GnAVvtP3fA — adult swim (@adultswim) September 16, 2025

¿Quién fue Robert Redford?

Nacido en 1936 en Santa Mónica, California, el intérprete dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. No solo brilló como actor y director en Hollywood, sino que también impulsó el cine independiente al fundar el Festival de Sundance, consolidándose como una de las figuras más influyentes del séptimo arte estadounidense. “Sus exitosas películas a menudo ayudaron a Estados Unidos a encontrar sentido a sí mismo”, destacaron desde el The New York Times.

A lo largo de su carrera, Robert Redford encabezó producciones que marcaron época en Hollywood. Entre los títulos más recordados se encuentran Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), The Great Gatsby (1974) y All the President’s Men (1976), centrada en el escándalo Watergate. También compartió pantalla con Jane Fonda en Barefoot in the Park (1967) y con Meryl Streep en Out of Africa (1985), además de una extensa filmografía que consolidó su estatus como leyenda del cine.

Te puede interesar leer: Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano

Luego de consolidarse como una de las grandes estrellas de la actuación, Robert Redford dio el salto a la dirección. Con su ópera prima Ordinary People (1980), obtuvo en 1981 el Premio Óscar como mejor director.

Como gestor cultural, agitó el circuito cinematográfico global al fundar en 1983, junto a otras personalidades de Utah, el Festival de Sundance, instancia que con los años se convertiría en un faro ineludible para el cine independiente. Luego, tras una extensa carrera, anunció en 2018 su retiro de la actuación: “Llevo haciéndolo desde los 21 años… ya es suficiente”, expresó en ese entonces.

Fuera del ámbito cinematográfico, Redford destacó por su compromiso político y social. Fue pionero en la defensa del medio ambiente, abogando por la protección de la naturaleza cuando aún no era un tema central en la agenda pública. Además, plasmó su mirada crítica sobre la historia reciente de Estados Unidos en el libro The Outlaw Trail y asumió posturas firmes frente a los conflictos sociales en Utah, estado en el que residió hasta el final de su vida.

Uno de los hitos más recordados de su activismo ocurrió en 2015, cuando participó en una sesión de la ONU dedicada al cambio climático. Allí se definió con sencillez y contundencia: “actor de profesión, pero un activista por naturaleza”.