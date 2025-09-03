¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares

El estado de Tennessee, en Estados Unidos, dio luz verde a una polémica ley que ordena a los establecimientos educacionales enseñar a niños menores de cinco años el manejo responsable de armas de fuego.

Según reportaron medios internacionales, estos talleres se enmarcan en un conjunto de medidas destinadas a preparar a los estudiantes frente a eventuales tiroteos, cuyo número ha aumentado en los últimos años dentro de establecimientos escolares.

A partir del próximo ciclo académico, las escuelas públicas del estado norteamericano incorporarán estos cursos como parte fija de su malla: serán obligatorios cada año y se mantendrán hasta que los jóvenes egresen de la educación secundaria.

Una medida contra el aumento de tiroteos

El avance de esta medida se da en un contexto marcado por la creciente cantidad de tiroteos en escuelas estadounidenses y tras la decisión de la legislatura de Tennessee, que en 2024 aprobó una ley orientada a enseñar el manejo de armas desde la educación formal.

“El Departamento de Educación estatal publicó directrices que establecen que los alumnos de cinco a ocho años deberían, por ejemplo, poder distinguir entre un arma falsa y una real”, informaron en El Mundo. También detallaron que los precursores de la normativa defendieron su implementación planteando que “es una forma de responder a los tiroteos escolares, que son trágicamente frecuentes en Estados Unidos, donde hay más armas que personas”.

Aunque “las directrices estatales no especifican cómo los educadores deben enseñar este material ni cuánto tiempo debería durar el curso”, el medio de prensa español detalló que “los instructores no deberían usar ‘municiones reales, disparos reales o armas reales’, y que deberían ser ‘neutrales en cuanto a su punto de vista sobre temas políticos’”.

Aunque Tennessee abrió camino al convertirse en el primer estado en imponer legalmente clases de seguridad con armas en colegios públicos, no está solo en este rumbo. En Estados Unidos, otros estados como Utah y Arkansas ya han seguido la misma línea con normativas recientes.