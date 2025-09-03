¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares

Estados Unidos

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
José Antonio Neme

¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros

El estado de Tennessee, en Estados Unidos, dio luz verde a una polémica ley que ordena a los establecimientos educacionales enseñar a niños menores de cinco años el manejo responsable de armas de fuego.

Según reportaron medios internacionales, estos talleres se enmarcan en un conjunto de medidas destinadas a preparar a los estudiantes frente a eventuales tiroteos, cuyo número ha aumentado en los últimos años dentro de establecimientos escolares.

A partir del próximo ciclo académico, las escuelas públicas del estado norteamericano incorporarán estos cursos como parte fija de su malla: serán obligatorios cada año y se mantendrán hasta que los jóvenes egresen de la educación secundaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Una medida contra el aumento de tiroteos 

El avance de esta medida se da en un contexto marcado por la creciente cantidad de tiroteos en escuelas estadounidenses y tras la decisión de la legislatura de Tennessee, que en 2024 aprobó una ley orientada a enseñar el manejo de armas desde la educación formal.

“El Departamento de Educación estatal publicó directrices que establecen que los alumnos de cinco a ocho años deberían, por ejemplo, poder distinguir entre un arma falsa y una real”, informaron en El Mundo. También detallaron que los precursores de la normativa defendieron su implementación planteando que “es una forma de responder a los tiroteos escolares, que son trágicamente frecuentes en Estados Unidos, donde hay más armas que personas”.

Aunque “las directrices estatales no especifican cómo los educadores deben enseñar este material ni cuánto tiempo debería durar el curso”, el medio de prensa español detalló que “los instructores no deberían usar ‘municiones reales, disparos reales o armas reales’, y que deberían ser ‘neutrales en cuanto a su punto de vista sobre temas políticos’”.

Aunque Tennessee abrió camino al convertirse en el primer estado en imponer legalmente clases de seguridad con armas en colegios públicos, no está solo en este rumbo. En Estados Unidos, otros estados como Utah y Arkansas ya han seguido la misma línea con normativas recientes.

NOTAS DESTACADAS

Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
José Antonio Neme

¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros
Primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Con un "fichaje" y Supercopa en la mira: Así fue el primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas