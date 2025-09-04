Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano

A los 91 años murió Giorgio Armani, reconocido empresario y figura clave de la moda internacional. Dueño de una de las casas de lujo más influyentes, transformó la forma de vestir al darle un aire contemporáneo tanto a la sastrería masculina como a la femenina, convirtiéndose en un símbolo de elegancia italiana.

Lo que comenzó como una firma dedicada a la moda terminó transformándose en un conglomerado global bajo el nombre de Armani. Su marca logró diversificarse hacia la cosmética, los perfumes, la música, el ámbito deportivo e incluso la hotelería de alto nivel, alcanzando ingresos que superan los 2.000 millones de libras anuales.

De acuerdo a una declaración oficial en la página de Instagram de la marca, el italiano "trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos futuros en curso". Además destacaron que era "infatigable hasta el final" e "impulsado por una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a la gente".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Considerado un innovador dentro de la industria, Armani marcó un antes y un después en la forma en que se entiende la moda en eventos de gala y en la alfombra roja. Además, fue pionero en regular los estándares de salud en las pasarelas, al vetar la participación de modelos con extrema delgadez tras el fallecimiento de Ana Carolina Reston en 2006 a causa de la anorexia nerviosa.

Un último adiós

El fallecimiento del legendario diseñador no dejó a nadie indiferente y varios rostros de la moda y el espectáculo internacional se pronunciaron para dedicarle un último adiós al fallecido Giorgio Armani.

Donatella Versace, otra grande del mundo de la moda, le dedicó unas emotivas palabras al italiano. "El mundo perdió a un gigante hoy, hizo historia y será recordado para siempre", escribió a través de su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el reconocido actor Russell Crowe, describió al diseñador como un hombre que "dejó una huella reconocida en todo el mundo". El intérprete aseguró que "adoraba" a Armani y que debía verlo este mes. Sinceró además que el diseñador estuvo en "tantos momentos importantes de mi vida".

Otra que se pronunció frente a la triste noticia, fue Julia Roberts. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una foto de ella con un vestido de Armani junto al diseñador con las palabras: "Un verdadero amigo. Una leyenda".