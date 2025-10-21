El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?

Tras la tragedia que azotó a la comuna de Recoleta, se dieron a conocer nuevos antecedentes respecto al accidente vehicular protagonizado por dos delincuentes, que resultó en la muerte de un menor de 10 años que viajaba en un furgón escolar.

Y es que, además de capturar a los delincuentes, Carabineros detuvo a un civil que los había perseguido momentos antes del fatal episodio. El sujeto fue acusado de usurpación de funciones, ya que portaba elementos de la institución y habría simulado ser un carabinero mientras los perseguía.

“Justiciero” de Recoleta persiguió a los delincuentes

Según los antecedentes policiales, durante la tarde del lunes los delincuentes cometieron un robo con violencia contra una mujer en la intersección de Avenida Perú con Santos Dumont. Tras sustraer su teléfono celular, huyeron del lugar, siendo posteriormente perseguidos por el hombre que se desplazaba en su vehículo particular.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte de Carabineros, detalló: “Al parecer, un ciudadano que andaba en su vehículo por el sector, aprecia este robo con violencia a la niña que lamentablemente es víctima, y él inicia un seguimiento propio, como ciudadano”.

Durante dicha persecución fue que los delincuentes se pasaron un Ceda el Paso, dando origen al choque fatal. Según Villanueva, el civil aprehendido “mantenía piochas de Carabineros, incluso portaba una corbata de Carabineros”. Añadió que “le solicité su identificación y no se identifica como miembro de Carabineros de Chile ni tampoco de otra institución”.

Sin embargo, cuando los periodistas arribaron al sitio del suceso, el sujeto afirmó ser funcionario policial y relató que él mismo había reducido a los delincuentes, utilizando unas esposas que llevaba consigo.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el hombre detenido no tiene vínculo con Carabineros y nunca ha formado parte de la institución, descartando además cualquier relación con las Fuerzas Armadas.

¿Quién es el “justiciero” de Recoleta?

Tras la detención del adulto mayor, se dio a conocer su nombre: José Luís del Real. Y, si bien quedó en libertad, dentro de los próximos días volverá a ser interrogado, informó BioBioChile.

Cabe destacar que, por el momento, el detenido no será formalizado. Sin embargo, se evaluará si incurrió en usurpación de funciones, ya que aparentemente no se identificó como policía pese a portar esposas, piochas y una corbata de Carabineros.

En redes sociales, el hombre de 75 años, autodenominado como “justiciero”, asegura ser miembro del grupo “Lealtad y Honor por Carabineros de Chile”. No obstante, las autoridades de Carabineros aclararon que nunca ha formado parte de la institución.

Ya había cometido un crimen similar

En mayo de 2010, el hombre, administrador de empresas y de 60 años, protagonizó una detención luego de ser sorprendido circulando en un vehículo con balizas y sin placas. Ya en ese entonces era conocido en su círculo como “el mayor”.

En aquella detención, la policía encontró tarjetas de presentación que lo identificaban como escolta de lujo del Congreso Nacional. Del Real, seguido por dos meses por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), manejaba un elegante sedán blanco Samsung SM7, vehículo que había sido propiedad de Soledad Alvear cuando era nuevo.

Durante su aprehensión, las autoridades encontraron en su poder una pistola 7.65 milímetros con nueve cartuchos, un bastón retráctil, la baliza y varios distintivos de la Cámara de Diputados. También llevaba una placa de la Cámara y otra con el Escudo Nacional, que usaba detrás del parabrisas para mostrarse como VIP.

Tal vez te interese leer: ¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños

El falso “PPI” fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y ocultación de la patente. En una suspensión condicional de la causa se determinó que deberá firmar ante Carabineros cada dos meses durante un año, quedando en libertad.

Tras salir del juzgado, “el mayor” explicó que no usaba las patentes porque el exdueño del Samsung se habría involucrado “en un tráfico con unos mexicanos, sin tener culpa, sólo por haberla trasladado (la droga). El auto que uso se lo compré a este señor”.