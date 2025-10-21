El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?

quién es el justiciero de Recoleta

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Sin descanso: el nuevo equipo de Primera B que denuncia a Esteban Paredes y Santiago Morning
La serena denuncia a Limache en Copa Chile.

Nueva polémica: La Serena acusa a Limache y busca pasar por secretaría a final de Copa Chile
En Argentina estallan por perder Mundial Sub 20.

Están traumados: leyenda argentina critica y culpa a Chile por perder el Mundial Sub 20
Colo Colo vs. Deportes Limache tiene cambio de hora.

 Anótelo en su agenda: Colo Colo vs. Deportes Limache sufre cambio de horario
Accidente fatal de furgón escolar en Recoleta

¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Dedo para abajo! Colo Colo no apoya refuerzo aconsejado por Arturo Vidal
Fundación Soymás abre admisiones para capacitar a madres jóvenes

“Sueña sin límites”: Fundación Soymás abre admisiones 2026 para darle impulso laboral a madres jóvenes
Universidad de Chile recive fuertes amenazas de Lanús.

¡Fuertes amenazas! Hinchas de Lanús encienden la previa con Universidad de Chile

Tras la tragedia que azotó a la comuna de Recoleta, se dieron a conocer nuevos antecedentes respecto al accidente vehicular protagonizado por dos delincuentes, que resultó en la muerte de un menor de 10 años que viajaba en un furgón escolar.

Y es que, además de capturar a los delincuentes, Carabineros detuvo a un civil que los había perseguido momentos antes del fatal episodio. El sujeto fue acusado de usurpación de funciones, ya que portaba elementos de la institución y habría simulado ser un carabinero mientras los perseguía.

“Justiciero” de Recoleta persiguió a los delincuentes 

Según los antecedentes policiales, durante la tarde del lunes los delincuentes cometieron un robo con violencia contra una mujer en la intersección de Avenida Perú con Santos Dumont. Tras sustraer su teléfono celular, huyeron del lugar, siendo posteriormente perseguidos por el hombre que se desplazaba en su vehículo particular

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte de Carabineros, detalló: “Al parecer, un ciudadano que andaba en su vehículo por el sector, aprecia este robo con violencia a la niña que lamentablemente es víctima, y él inicia un seguimiento propio, como ciudadano”. 

Durante dicha persecución fue que los delincuentes se pasaron un Ceda el Paso, dando origen al choque fatal. Según Villanueva, el civil aprehendido “mantenía piochas de Carabineros, incluso portaba una corbata de Carabineros”. Añadió que “le solicité su identificación y no se identifica como miembro de Carabineros de Chile ni tampoco de otra institución”.

Sin embargo, cuando los periodistas arribaron al sitio del suceso, el sujeto afirmó ser funcionario policial y relató que él mismo había reducido a los delincuentes, utilizando unas esposas que llevaba consigo.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el hombre detenido no tiene vínculo con Carabineros y nunca ha formado parte de la institución, descartando además cualquier relación con las Fuerzas Armadas.

¿Quién es el “justiciero” de Recoleta? 

Tras la detención del adulto mayor, se dio a conocer su nombre: José Luís del Real. Y, si bien quedó en libertad, dentro de los próximos días volverá a ser interrogado, informó BioBioChile.

Cabe destacar que, por el momento, el detenido no será formalizado. Sin embargo, se evaluará si incurrió en usurpación de funciones, ya que aparentemente no se identificó como policía pese a portar esposas, piochas y una corbata de Carabineros.

En redes sociales, el hombre de 75 años, autodenominado como “justiciero”, asegura ser miembro del grupo “Lealtad y Honor por Carabineros de Chile”. No obstante, las autoridades de Carabineros aclararon que nunca ha formado parte de la institución.

Ya había cometido un crimen similar

En mayo de 2010, el hombre, administrador de empresas y de 60 años, protagonizó una detención luego de ser sorprendido circulando en un vehículo con balizas y sin placas. Ya en ese entonces era conocido en su círculo como “el mayor”.

En aquella detención, la policía encontró tarjetas de presentación que lo identificaban como escolta de lujo del Congreso Nacional. Del Real, seguido por dos meses por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), manejaba un elegante sedán blanco Samsung SM7, vehículo que había sido propiedad de Soledad Alvear cuando era nuevo.

Durante su aprehensión, las autoridades encontraron en su poder una pistola 7.65 milímetros con nueve cartuchos, un bastón retráctil, la baliza y varios distintivos de la Cámara de Diputados. También llevaba una placa de la Cámara y otra con el Escudo Nacional, que usaba detrás del parabrisas para mostrarse como VIP.

Tal vez te interese leer: ¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños

El falso “PPI” fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y ocultación de la patente. En una suspensión condicional de la causa se determinó que deberá firmar ante Carabineros cada dos meses durante un año, quedando en libertad.

Tras salir del juzgado, “el mayor” explicó que no usaba las patentes porque el exdueño del Samsung se habría involucrado “en un tráfico con unos mexicanos, sin tener culpa, sólo por haberla trasladado (la droga). El auto que uso se lo compré a este señor”.

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Sin descanso: el nuevo equipo de Primera B que denuncia a Esteban Paredes y Santiago Morning
La serena denuncia a Limache en Copa Chile.

Nueva polémica: La Serena acusa a Limache y busca pasar por secretaría a final de Copa Chile
En Argentina estallan por perder Mundial Sub 20.

Están traumados: leyenda argentina critica y culpa a Chile por perder el Mundial Sub 20
Colo Colo vs. Deportes Limache tiene cambio de hora.

 Anótelo en su agenda: Colo Colo vs. Deportes Limache sufre cambio de horario
Accidente fatal de furgón escolar en Recoleta

¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Dedo para abajo! Colo Colo no apoya refuerzo aconsejado por Arturo Vidal
Fundación Soymás abre admisiones para capacitar a madres jóvenes

“Sueña sin límites”: Fundación Soymás abre admisiones 2026 para darle impulso laboral a madres jóvenes
Universidad de Chile recive fuertes amenazas de Lanús.

¡Fuertes amenazas! Hinchas de Lanús encienden la previa con Universidad de Chile
Las causas del corte de luz en Santiago

¡Más de 500.000 clientes afectados! Revelan la causa tras masivo corte de luz en la Región Metropolitana
El portero de Everton sufrió un fuerte choque con Fernando Zampedri.

¡Malas noticias! El complicado estado de salud de Ignacio González en Everton
José Antonio Kast pide zanjar polémica con la UDI

¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán
Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20
Investigan asesinato en San Bernardo

¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo
La gran diferencia entre el fracaso de Colo Colo y la figura del Mundial sub-20.

¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20
Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

¡Apuntó contra Guatón Beltrán! Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino
Jugador Everton narra invasión de hinchas.

Jugador de Everton relata invasión de hinchas al partido con la UC: "le pegaron a mujeres"
Alejandro Tabilo cae ante Aelxander Bublik.

Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena
Felipe Mora y su situación en la MLS.

¿Cumple el sueño de los azules? La compleja situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U