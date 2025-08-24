¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización

Carabineros

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
U de Chile vs Independiente

¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina
presidente Gabriel Boric

“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

En la madrugada de este domingo, un hombre murió abatido por Carabineros luego de intentar atropellar a un funcionario para eludir un control policial en la comuna de Conchalí.

De acuerdo con información de La Tercera, el incidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo, en la intersección de calle 12 de Mayo con pasaje Teniente Merino.

Según los primeros antecedentes policiales, el vehículo en el que viajaba el individuo, acompañado de otras tres personas (quienes escaparon del lugar), fue sometido a una fiscalización.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

En ese momento, el conductor intentó evadir la fiscalización acelerando el vehículo con la intención de atropellar a los carabineros. Ante la amenaza, uno de los uniformados utilizó su arma de servicio y efectuó varios disparos, logrando herir al individuo. En un primer momento, el sujeto logró huir, pero poco después fue hallado sin vida a pocos metros del lugar.

“El conductor de ese vehículo se niega a ser controlado e inicia una maniobra para tratar de evadir dicho control, producto de lo cual a alta velocidad intenta atropellar al funcionario policial, quién hace uso de su arma de servicio realizando una serie de disparos en contra del vehículo, de los cuales uno impacta al conductor, quien a los pocos metros del lugar fallece”, detalló el subcomisario José Vallejos, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Y la cosa no queda ahí. Más tarde, desde Carabineros precisaron que el hombre fallecido correspondía a un ciudadano chileno que registraba antecedentes policiales.

NOTAS DESTACADAS

Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
U de Chile vs Independiente

¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina
presidente Gabriel Boric

“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"
Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast