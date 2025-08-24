¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización

En la madrugada de este domingo, un hombre murió abatido por Carabineros luego de intentar atropellar a un funcionario para eludir un control policial en la comuna de Conchalí.

De acuerdo con información de La Tercera, el incidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo, en la intersección de calle 12 de Mayo con pasaje Teniente Merino.

Según los primeros antecedentes policiales, el vehículo en el que viajaba el individuo, acompañado de otras tres personas (quienes escaparon del lugar), fue sometido a una fiscalización.

En ese momento, el conductor intentó evadir la fiscalización acelerando el vehículo con la intención de atropellar a los carabineros. Ante la amenaza, uno de los uniformados utilizó su arma de servicio y efectuó varios disparos, logrando herir al individuo. En un primer momento, el sujeto logró huir, pero poco después fue hallado sin vida a pocos metros del lugar.

“El conductor de ese vehículo se niega a ser controlado e inicia una maniobra para tratar de evadir dicho control, producto de lo cual a alta velocidad intenta atropellar al funcionario policial, quién hace uso de su arma de servicio realizando una serie de disparos en contra del vehículo, de los cuales uno impacta al conductor, quien a los pocos metros del lugar fallece”, detalló el subcomisario José Vallejos, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Y la cosa no queda ahí. Más tarde, desde Carabineros precisaron que el hombre fallecido correspondía a un ciudadano chileno que registraba antecedentes policiales.