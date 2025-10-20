¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños

Un trágico accidente se registró esta jornada en la comuna de Recoleta, donde un furgón escolar colisionó con un automóvil, dejando como resultado al menos un menor de edad fallecido.

Eran cerca de las cuatro de la tarde cuando el furgón escolar, que trasladaba a seis niños por el sector de Patronato, fue violentamente impactado por un automóvil que circulaba a alta velocidad. De acuerdo con Carabineros, el choque ocurrió en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

El impacto fue tan violento que el furgón escolar terminó volcado sobre el asfalto. Según Carabineros, el automóvil que causó el accidente era conducido por dos presuntos delincuentes que huían a gran velocidad y que no respetaron un “ceda el paso”.

Trágicamente, un niño de educación básica perdió la vida en el accidente, mientras que sus otros compañeros sufrieron lesiones de diversa gravedad. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que la víctima asistía al Colegio Rafael Sanhueza.

¿Iban en persecución?

Los responsables, dos individuos que según antecedentes policiales realizaban robos violentos en Recoleta, intentaron escapar después de chocar con el furgón. Sin embargo, fueron retenidos por personas que presenciaron el hecho y puestos a disposición de Carabineros.

Preliminarmente se reportó que los delincuentes huían durante una persecución, aunque el teniente coronel Gabriel Villanueva precisó que no se trataba de un operativo oficial. Según la información manejada, un hombre civil se habría hecho pasar por carabinero para seguir a los sospechosos.