Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en el GP de Brasil

Jornada llena de emociones la que se vivió este domingo en la Fórmula 1, y es que Lando Norris consiguió un crucial triunfo en el Gran Premio de Brasil, aunque no fue el único protagonista del circuito, pues Max Verstappen sacó a relucir toda su categoría con una increíble remontada que ha dado la vuelta al mundo.

Efectivamente, el británico de McLaren coronó un fin de semana perfecto en la pista de Sao Paulo, y es que luego de alzarse con la pole position, no destiñó en la carrera principal y se quedó con la primera ubicación, victoria que podría significarle prácticamente su primer título mundial de la F1, quedando solo tres carreras.

Panorama completamente opuesto al de su compañero de escudería, Oscar Piastri, que arrancó la competencia en suelo brasileño con un accidente en la clasificación y un toque con Kimi Antonelli tras el coche de seguridad, por lo que le tocó sufrir una sanción de diez segundos y solo consiguió finalizar quinto.

Sin embargo, el que supo brillar una vez más con luz propia fue Verstappen, con una hazaña que está siendo ampliamente aplaudida por los fanáticos del campeonato de pilotos: luego de un fin de semana lleno de complicaciones, le tocó partir desde el pit lane, pero fue el más rápido de la pista y se metió en el podio, con una memorable tercera ubicación.

¿Cómo quedó la tabla de la temporada?

Con este resultado en el Gran Premio de Brasil, Lando Norris se consolidó como líder absoluto de la tabla general del campeonato con 390 puntos, Oscar Piastri marcha segundo con 366 unidades, y tras la dupla de McLaren asoma al estrella de Red Bull, Max Verstappen con 341 puntos, quedando solo 24 en disputa (3 GP).

Norris extends his lead to 24 points 📈#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/juh6zgXv4n — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

