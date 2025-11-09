Tras el empate con Uganda: Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar

Si bien Chile tenía los tres puntos prácticamente en el bolsillo ante su par de Uganda por la segunda fecha del Mundial Sub 17, lo cierto es que los africanos lo igualaron sobre el final del encuentro, por lo que otra vez tocará sacar la calculadora para conocer lo que necesita nuestra selección para clasificar a siguiente ronda.

Así es, el amargo empate de los dirigidos por el técnico Sebastián Miranda complicó bastante sus aspiraciones en la edición 2025 del certamen que se está llevando a cabo en Qatar, y es que el margen de error quedó muy reducido para La Roja en el Grupo K, donde tan solo consiguió un punto tras dos jornadas.

#LaRoja 🇨🇱 Sub-17 igualó ante Uganda 🇺🇬 en su segundo partido por la Copa Mundial de la FIFA U-17 Qatar 2025™️🏆



⚽️ El gol chileno fue convertido por Bruno Torres.



🧠🔜 Nos mentalizamos desde ya para la definición del grupo ante Canadá 🇨🇦, el próximo martes a las 9:30hrs. pic.twitter.com/VeQhHlhcqk November 8, 2025

De hecho, en paralelo a los malos resultados del combinado nacional chileno aparece Canadá, selección que no solo venció a Uganda en su debut, sino que incluso igualó contra Francia, por lo que de cara a la tercera y última fecha de esta fase de grupos, los norteamericanos intentarán definir contra Chile su pase a dieciseisavos.

En dicho contexto, el panorama es el siguiente: si La Roja quiere finalizar segunda en su grupo y así avanzar a la siguiente etapa, necesita derrotar por dos goles a Canadá y esperar que Uganda no pueda vencer a Francia. De empatar con los canadienses, Chile podría clasificar como uno de los ocho mejores terceros, aunque es bastante difícil.

¿Cuándo juega Chile contra Canadá?

El crucial compromiso entre la Selección Chilena y su par de Canadá, válido por la tercera fecha del Grupo K del Mundial Sub 17, está programado para el próximo martes 11 de noviembre desde las 9:30 de la mañana, día y hora en que Chile buscará su anhelado pase a los dieciseisavos de final de la cita planetaria en suelo catarí.

¡Sudáfrica 🇿🇦, Japón 🇯🇵, Senegal 🇸🇳, Croacia 🇭🇷 y Bélgica 🇧🇪 se suman a los clasificados a 16avos!#U17WC pic.twitter.com/1nEEkIETyA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 9, 2025

